港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升18.32點子至2.35982%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升6日是8月10日，當日拆息報1.56691%。
港元現報7.8489元升值2點子，曾貶值最多2點子，報7.8493元，亦曾升值最多11點子，報7.848元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.94點子至1.40679%；1星期HIBOR升17.29點子至1.785%；2星期HIBOR升29.07點子至2.05%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.83點子至2.97875%；6個月期HIBOR升7.07點子至3.57065%；12個月期HIBOR升5.92點子至4.04077%。
美元指數現報109.748升值0.009點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報2.93914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5793%，連續2日收窄，利差是2022年8月19日後最高，當日差距為-0.5344%
對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。
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