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國統局：今年經濟發展形勢比2020年更複雜嚴峻

國統局新聞發言人付凌暉表示，今年經濟發展面臨的形勢比2020年更加複雜嚴峻，疫情防控的難度比2020年更大，企業生產經營困難也比2020年更大。房地產市場出現積極變化，但仍處於下行過程中，推動房地產市場平穩健康發展還要繼續付出努力。