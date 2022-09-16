文章日期：2022年9月16日 11:54
國統局新聞發言人付凌暉表示，今年經濟發展面臨的形勢比2020年更加複雜嚴峻，疫情防控的難度比2020年更大，企業生產經營困難也比2020年更大。房地產市場出現積極變化，但仍處於下行過程中，推動房地產市場平穩健康發展還要繼續付出努力。
付凌暉表示，初步統計，前期已經落實到項目的政策性開發性金融工具投放金額3000億元，支持投資項目900多個，項目計畫總投資超過3萬億元，投資撬動作用比較明顯。
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