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恒指半日跌80點 曾創半年新低 科指跌1.2% 濠賭逆市升

恒指今早隨外圍低開197點，曾跌最多252點，低見18678.22點，是3月16日後最低，但內地公布勝預期數據後跌幅收窄，臨近半日收市曾收窄至跌25點，半日高低波幅227點。

恒指半日跌80點或0.42%，報18850點，大市成交金額449億元；國指跌38點或0.6%，報6470點。恒生科技指數收報3914點，跌1.24%。

藍籌股成交金額174.51億元，佔大市成交38.86%；科指成份股成交金額77.93億元，佔大市成交17.35%；國指成份股成交金額127.85億元，佔大市成交28.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，39隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升4.61%，收報18.14元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌4.67%，收報24.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.46元，升1.6%；跌幅最大的是快手（1024）收報58.85元，跌4.93%。

恒指續低於10天線(19109.62點)。科指續低於10天線(4023.98點)。

北水南下合計淨流入4.93億元，較上日減少77.19%，連續第4日流入，累計流入97.98億元，對上一次連續4日淨流入是9月8日。南水北上合計淨流出25.82億元人民幣，較上日減少37.53%，連續第3日流出，累計流出81.29億元。

澳門賭牌冀傍晚開標，6個批給不會改變。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.53元，升5.74%；美高梅中國（2282）收報4.35元，升3.57%；澳博（0880）收報2.93元，升6.55%；永利澳門（1128）收報4.91元，升2.29%；銀河娛樂（0027）收報44.1元，升2.56%；金沙中國（1928）收報18.14元，升4.61%。

多間公司公布業績，績前表現如下，黛麗斯（0333）收報0.425元，無升跌。

Interra Acquisition Corporation（7801）上市，定價10元。無成交。

國航（0753）8月旅客周轉量按年升56%，南航、東航齊升逾六成。收報6.15元，升0.82%。

中國升海（1676）控股股東所持52.5%股份遭接管。收報1.04元，升1.96%。

聯想（0992）：與電盈（0008）合作帶動SSG業務未來幾年目標收入升20％至25％。聯想見52周低5.89元，收報6.11元，跌0.49%。電盈（0008）收報3.89元，跌0.77%。

中國太保（2601）首8月原保費收入按年增7.1%。收報16.08元，跌1.71%。

人保（1339）首8月原保費收入按年增近一成。收報2.4元，跌2.44%。

普拉達（1913）行政總裁稱未決定會否在米蘭第二上市。收報41.85元，升2.45%。

三葉草生物（2197）：已獲17.5億元全球疫苗免疫聯盟訂單之預付款。收報2.65元，跌3.64%。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.01元，收報8.75元，無升跌。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.71元，收報0.74元，跌2.63%；海通證券（6837）低見4.81元，收報4.88元，跌1.81%；國泰君安（2611）低見8.93元，收報8.97元，跌2.61%；銀杏教育（1851）低見0.53元，收報0.53元，跌5.36%；中手游（0302）低見1.77元，收報1.77元，跌3.8%；小鵬汽車（9868）低見59.45元，收報61.25元，跌1.69%；維亞生物（1873）低見1.52元，收報1.55元，跌0.64%；藥明巨諾（2126）低見3.68元，收報3.72元，跌4.86%；兆科眼科（6622）低見2.78元，收報2.82元，升0.36%；雲頂新耀（1952）低見9.57元，收報9.75元，跌0.81%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，中金（3908）低見12.86元，收報13.08元，跌0.76%；中信証券（6030）低見14.96元，收報15元，跌3.47%；丘鈦（1478）低見3.97元，收報4.03元，跌1.23%；富智康（2038）低見0.87元，收報0.88元，跌4.35%；小米（1810）低見10.02元，收報10.24元，跌1.73%；信德（0242）低見1.23元，收報1.25元，跌0.79%；東風集團股份（0489）低見4.52元，收報4.55元，跌2.99%；中華煤氣（0003）低見7.2元，收報7.27元，升0.41%；港華燃氣（1083）低見3.03元，收報3.09元，無升跌；新天綠色能源（0956）低見3.37元，收報3.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，人瑞人才（6919）收報5.41元，升13.89%；環球實業科技（1026）收報0.149元，升13.74%；恒盛地產（0845）收報0.162元，升13.29%；明發（0846）收報0.395元，升11.27%；樂享（6988）收報1.29元，升10.26%；上置集團（1207）收報0.023元，升9.52%；摩比發展（0947）收報0.227元，升9.13%；綠科科技（0195）收報0.59元，升7.27%；築友智造（0726）收報0.465元，升6.9%；佳民（8519）收報0.065元，升6.56%；澳博（0880）收報2.93元，升6.55%。

下跌異動股，包括，蘇新服務（2152）創上市新低，見7元，收報7.03元，跌17.29%；國際永勝（6663）收報0.55元，跌14.06%；太陽城集團（1383）收報0.137元，跌12.74%；勵駿（1680）收報0.265元，跌11.67%；熒德控股（8535）收報0.142元，跌11.25%；中國智能交通（1900）收報0.143元，跌11.18%；青瓷遊戲（6633）收報5.43元，跌10.98%；凱升控股（0102）收報0.155元，跌10.92%；碧生源（0926）收報0.7元，跌9.46%；意馬國際（0585）收報0.385元，跌9.41%；保集健康（1246）收報0.135元，跌9.4%。

 

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