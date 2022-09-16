陳銘僑表示，因大幅加息，美國經濟料於明年首季會有較明顯減慢跡象，聯儲局至明年第二季或會停止加息甚至開始減息，中止美元強勢。因為人民幣在貿易結餘有強勁盈餘，不少地區需以人民幣進行貿易結算，屆時將吸引投資者轉投人民幣。另外，國際貿易開始在美元以外尋找多一隻貨幣用作貿易支付用途、中國資本市場持續對外資開放吸引資金，加上中國終將放寬防疫要求帶動經濟復蘇，因此認為明年人民幣走勢可望看好。

人民銀行本月以來在人民幣中間價加入逆周期因子，令定價偏強，陳銘僑指出，人民幣兌不少貿易伙伴貨幣是在高位，例如兌日圓是在2013年新高，兌歐元是在2015年新高，因此人民銀行並不擔心人民幣貶值，只是不希望市場有人民幣單向貶值預期，及後人民幣將會雙向浮動，但今年內下跌趨勢不變。

陳銘僑認為，人行沒有設下必需堅守水平，只要人民幣貶速不是太快便可以接受。至於對今年底預期，陳銘僑認為較難預期，要視乎下周聯儲局加息0.75厘還是1厘，以及之後兩次會議加息幅度。

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