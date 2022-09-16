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恒指跌168點 富時換馬成交1239億 恒指連跌3周近半年最長 科指周跌幅兩個月最傷

聯儲局下周議息，市場料加息75基點，更有部分估加息1厘，美匯午後重拾強勢，重上110點之上，美2年期10年期債息倒掛擴至44.921點，是8月17日後最闊，美期、歐股亞股齊跌。雖然內地今早公布的經濟數據勝預期，但人民幣破7後持續偏弱仍為市場帶來影響，大市全日保持向下，昨日上升的內房物管股回吐，濠賭股逆市上升。恒指收市再創半年低，全周跌3.1%，連跌第3周，近5個月最長連跌。國指科指亦連跌3周，科指挫5.3%，近兩個月最傷按周跌幅。恒指今早低開197點，低位跌252點，其後曾收窄至跌25點，全日高低波幅227點。

恒指收市跌168點或0.89%，報18761點，富時換馬，大市成交金額1239億元，較上日增加51.42%，是8月31日1365.54億元成交後最多，亦較持續交易時段完成後多419億元；國指跌88點或1.36%，報6420點。恒生科技指數收報3858點，跌2.65%。

藍籌股成交金額450.87億元，佔大市成交36.38%；科指成份股成交金額77.93億元，佔大市成交6.28%；國指成份股成交金額127.85億元，佔大市成交10.31%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、工行（1398）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，41隻下跌，5隻無升跌。金沙中國（1928）升3.81%，收報18元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.63%，收報2.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.46元，升1.6%；跌幅最大的是快手（1024）收報58.85元，跌4.93%。

恒指續低於10天線(19100.77點)。科指續低於10天線(4018.41點)。

北水南下合計淨流入14.02億元，較上日減少35.12%，連續第4日流入，累計流入107.07億元，對上一次連續4日淨流入是9月8日。南水北上合計淨流出45.12億元人民幣，較上日增加9.18%，連續第3日流出，累計流出100.6億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.33%，是9月14日後最大跌幅，今曾低見18678.22點，是3月16日18584.04點後最低。今日收市報18761.69點，是3月15日後收市新低，當日報18415.08點。

科指曾跌最多2.65%，是9月14日後最大跌幅，今曾低見3858.17點，是5月12日3854.92點後最低。今日收市報3858.46點，是4月25日後收市新低，當日報3806.19點。

國指曾跌最多1.69%，是9月14日後最大跌幅，今曾低見6398.87點，是3月16日6212.64點後最低。今日收市報6420.66點，是3月15日後收市新低，當日報6123.94點。

一周表現

恒指本周累跌3.1%或600點，跌幅是9月2日後最大；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是4月22日；本周表現最佳的是百威（1876），累升5.14%，其次為金沙中國（1928）及蒙牛（2319），分別升4.17%及3.94%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌22.26%，其次為百度 （9888）及阿里健康（0241），分別跌10.84%及8.62%。

國指本周累跌3.13%或207點，跌幅是9月2日後最大；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是4月22日；本周表現最佳的是蒙牛（2319），累升3.94%，其次為中海油（0883）及中芯國際（0981），分別升3.17%及2.26%。而表現最差的是商湯（0020），累跌12.28%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別跌11.16%及10.84%。

科指本周累跌5.37%或218點，跌幅是7月29日後最大，當時收市跌幅為5.8%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是4月22日；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升15.28%，其次為明源雲（0909）及中芯（0981），分別升2.9%及2.26%。而表現最差的是商湯（0020），累跌12.28%，其次為平安好醫生（1833）及快手（1024），分別跌11.91%及11.16%。

個股表現

澳門賭牌冀傍晚開標，6個批給不會改變。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報5.53元，升5.74%；美高梅中國（2282）收報4.35元，升3.57%；澳博（0880）收報2.93元，升6.55%；永利澳門（1128）收報4.91元，升2.29%；銀河娛樂（0027）收報44.1元，升2.56%；金沙中國（1928）收報18.14元，升4.61%。

多間公司公布業績，績前表現如下，黛麗斯（0333）收報0.425元，無升跌。

Interra Acquisition Corporation（7801）上市，定價10元。收報10元，無升跌。

國航（0753）8月旅客周轉量按年升56%，南航、東航齊升逾六成。收報6.15元，升0.82%。

中國升海（1676）控股股東所持52.5%股份遭接管。收報1.01元，跌0.98%。

聯想（0992）：與電盈（0008）合作帶動SSG業務未來幾年目標收入升20％至25％。聯想見52周低5.89元，收報6.11元，跌0.49%。電盈（0008）收報3.91元，跌0.26%。

中國太保（2601）首8月原保費收入按年增7.1%。收報16.08元，跌1.71%。

人保（1339）首8月原保費收入按年增近一成。收報2.4元，跌2.44%。

普拉達（1913）行政總裁稱未決定會否在米蘭第二上市。收報41.85元，升2.45%。

三葉草生物（2197）：已獲17.5億元全球疫苗免疫聯盟訂單之預付款。收報2.65元，跌3.64%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見7.0187元，收報7.0121元，跌0.25%；0雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.01元，收報8.76元，升0.11%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.71元，收報0.74元，跌2.63%；海通證券（6837）低見4.81元，收報4.88元，跌1.81%；國泰君安（2611）低見8.93元，收報8.97元，跌2.61%；銀杏教育（1851）低見0.53元，收報0.53元，跌5.36%；中手游（0302）低見1.77元，收報1.77元，跌3.8%；小鵬汽車（9868）低見59.45元，收報61.25元，跌1.69%；維亞生物（1873）低見1.52元，收報1.55元，跌0.64%；藥明巨諾（2126）低見3.68元，收報3.72元，跌4.86%；兆科眼科（6622）低見2.78元，收報2.82元，升0.36%；雲頂新耀（1952）低見9.57元，收報9.75元，跌0.81%。

104隻股份創52周低，其中十隻包括，中金（3908）低見12.86元，收報13.08元，跌0.76%；中信証券（6030）低見14.96元，收報15元，跌3.47%；丘鈦（1478）低見3.97元，收報4.03元，跌1.23%；富智康（2038）低見0.87元，收報0.88元，跌4.35%；小米（1810）低見10.02元，收報10.24元，跌1.73%；信德（0242）低見1.23元，收報1.25元，跌0.79%；東風集團股份（0489）低見4.52元，收報4.55元，跌2.99%；中華煤氣（0003）低見7.2元，收報7.27元，升0.41%；港華燃氣（1083）低見3.03元，收報3.09元，無升跌；新天綠色能源（0956）低見3.37元，收報3.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，Okura（1655）平上市低位0.25元，收報0.33元，升24.53%；瑞爾集團（6639）收報12元，升21.21%；威華達（0622）見52周低0.28元，收報0.34元，升19.3%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.134元，升14.53%；環球實業科技（1026）收報0.149元，升13.74%；金輪天地（1232）收報0.129元，升12.17%；豐城控股（2295）收報1.49元，升12.03%；佳民（8519）收報0.068元，升11.48%；明發（0846）收報0.395元，升11.27%；摩比發展（0947）收報0.227元，升9.13%；Uju Holding（1948）收報3.11元，升8.74%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.014元，收報0.016元，跌33.33%；蘇新服務（2152）創上市新低，見6.8元，收報7.1元，跌16.47%；意馬國際（0585）收報0.365元，跌14.12%；保集健康（1246）收報0.13元，跌12.75%；GBA集團（0261）創上市新低，見0.054元，收報0.058元，跌12.12%；盛諾集團（1418）見52周低0.101元，收報0.11元，跌12%；勵駿（1680）收報0.265元，跌11.67%；中國智能交通（1900）收報0.143元，跌11.18%；青瓷遊戲（6633）收報5.43元，跌10.98%；山東墨龍（0568）收報3元，跌10.18%；上坤（6900）創上市新低，見0.15元，收報0.156元，跌9.83%。

 

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