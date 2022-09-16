他表示，近期內地部分政策令國內外都對前景感到迷惑，甚至有些措施更推高內地失業率，而上海以至其他多個城市的防控措施，所造成影響都令市場對經濟前景感到猶豫。但他相信在目前國債率仍然較低，以及出口表現理想下，只要中央想刺激經濟，便會有能力造到。

他提到，過去30年無數不同年齡的商人和專業人士湧進中國，但近期卻得悉一些長居內地數十年的外籍人士有意離去，此事發生在北京日益被西方孤立之時，並非一個好現象。

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他表示，今年是他32年來最難預測全年業績的一次，因為無人可知疫情演變，以及政府會如何應對，關鍵是上海的疫情防控情況會否重演，以及集團旗下物業所在城市會否被全面或局部封鎖；他相信，疫情今年內仍不會結束，但中央也不會全面封城， 因為相信包括中央領導人在內的所有人都已經在上海一役飽嘗苦頭，估計「下次會做得更好」，惟短期仍難以復常。

不過，他認為中國長遠而言仍是相對穩定的投資地點，只要中美關係不至爆發軍事衝突、例如台海局勢等，中國市場仍然具有吸引力。

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