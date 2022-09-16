國泰亦展望，於今年年底時，貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二。隨着市場環境及運作條件持續改善，致力在可行情況下恢復更多航班。

國泰8月份載客25.39萬人次，按年增加87.6%，但相比疫情前2019年8月的水平下跌91.3%。收入乘客千米數按年上升82.7%，但與疫情前相比則減少86.1%。乘客運載率增加22.2個百分點，至68.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加23.5%，與疫情前相比下跌83.8%。

今年首八個月，載客人次按年增加1.34倍，運力上升1.6%，收入乘客千米數上升1.42倍。

8月份運載10.49萬公噸貨物，按年減少15.6%，與疫情前相比減少35%。月內的貨物收入噸千米數按年減少23.3%，與疫情前相比減少35.1%。運載率下跌10.7個百分點，至67%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11.1%，與疫情前相比減少41.1%。

今年首八個月，載貨量按年下跌8%，運力減少25.4%，而貨物收入噸千米數則下跌32.4%。