國泰（0293）公布8月營運數據並作出展望。集團表示，歡迎特區政府於較早前，調整駐港機組人員抵港後的強制檢疫要求，惟由於公司航班運作涉及其他複雜的限制，因此航班運力要需時數月逐步增加；現時預計於今年年底時，客運航班運力將達疫情前水平約三分一，即較8月份水平增加約一倍。集團早前公布6月份數據時表示「預計到今年年底，其航空營運的客運運力將最高可達疫情前水平約四分之一」，即意味着預計運力將進一步提升。國泰今日收報8.55元，升0.47%。
國泰亦展望，於今年年底時，貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二。隨着市場環境及運作條件持續改善，致力在可行情況下恢復更多航班。
國泰8月份載客25.39萬人次，按年增加87.6%，但相比疫情前2019年8月的水平下跌91.3%。收入乘客千米數按年上升82.7%，但與疫情前相比則減少86.1%。乘客運載率增加22.2個百分點，至68.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加23.5%，與疫情前相比下跌83.8%。
今年首八個月，載客人次按年增加1.34倍，運力上升1.6%，收入乘客千米數上升1.42倍。
8月份運載10.49萬公噸貨物，按年減少15.6%，與疫情前相比減少35%。月內的貨物收入噸千米數按年減少23.3%，與疫情前相比減少35.1%。運載率下跌10.7個百分點，至67%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少11.1%，與疫情前相比減少41.1%。
今年首八個月，載貨量按年下跌8%，運力減少25.4%，而貨物收入噸千米數則下跌32.4%。