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四巫日美股走低 標指全周累跌4.8%為6月中以來最大

隔晚為美股「四巫日」，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子，市場走勢波動。美股三大指數全線向下，道指最多跌1.3%，跌幅其後收窄至0.5%，全日收報30822點。標指曾跌1.7%，全日跌幅收窄至0.7%至3873點。納指一度跌逾2%，全日收跌0.9%。總結全周，道指累跌4.1%，標指則跌4.8%，為6月中以來最大單周跌幅；納指亦跌5.5%。

美聯儲當地時間下周三（21日）公布議息結果，美國10年期債息一度跌3.63個點子至3.4126厘，其後回升至3.4494厘。對息口敏感的2年期債息曾升至3.92厘，其後回落至3.8671厘，升0.06%，見2007年10月以來新高。

美國9月密歇根大學消費者信心指數升至59.5，創今年4月以來新高，但仍低於預期60，前值為58.2。受市場關注的通脹方面，9月的通脹預期初值為4.6%符合預期，為2021年9月來新低，今年8月的終值為4.8%。

宏觀經濟擔憂加劇，聯邦快遞（美：FDX）表示，無論在美國還是國際市場，全球貨運量都在下降，預計全球將陷入衰退。該股昨天收跌21.4%，報161.02美元。另通用電氣（美：GE）亦警告，供應鏈限制使其面臨現金流壓力，該股昨天亦跌3.6%。

跟隨美股頹勢，ADR港股比例指數報18664點，跌0.5%。科技股弱勢，阿里巴巴（9988）ADR折合報84.8元，較港收市價低2.3%。小米集團（1810）ADR折合報10.09元，較港收市價低1.4%。美團（3690）ADR和長和（0001）ADR亦較港收市價低逾1%。恒指夜期低水86點，報18676點。