個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.92%，折合報290.5元；阿里巴巴（9988）跌2.3%，折合報84.8元；美團（3690）跌1.05%，折合報170.09元；匯控（0005）升0.46%，折合報47.82元；建行（0939）跌0.29%，折合報4.67元。

道期現跌1.061%；標期現跌0.78%；納期現跌1%。日股休市，韓股現跌0.35%，澳股現升0.07%。

VIX指數隔晚升0.11%或0.03點，報26.3點。

紐油現升0.9%或0.76美元，報85.88美元；布油現升0.96%或0.88美元，報92.23美元；金價現升0.13%或2.26美元，報1677.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.42%或32.5美元，報7762美元。美國10年期債息現升0.01%或0.0005厘，報3.4494厘。

今日焦點股份可留意：

萬科（2202）分拆萬物雲，入場費5323.11元。

非執董任凱涉嚴重違紀，中芯國際（0981）：不影響經營。

國泰（0293）下月增200對航班，主要飛大阪首爾。國泰再提高年底運力預測，至疫前1/3。

標普下調復星（0656）評級至BB-，憂未來一年難重組債務。

鼎石資本（0804）擬20股合併1股，每手維持不變。

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：「騷亂」令港人移民， 可引入內地專才補救。陳啟宗：內地處理疫情方式令全世界困惑。

蒙古能源（0276）：與Thiess簽訂575萬美元之和解協議。

科軒（0476）交付首輛純電動低地台小巴，有機會11月投入營運。

惠理集團（0806）8月管理資產總值按年跌近41%。

廣汽（2238）否認將併購恒大汽車（0708）。

其他報道

萬科分拆萬物雲 入場費5323.11元

拜登：美軍會保衛台灣