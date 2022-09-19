美聯儲局將於22日公布議息結果，市場料加息至少0.75%，美期亞股向下，恒指今早低開66點後表現反覆，曾急挫跌233點，其後又收窄跌幅至僅64點，半日高低波幅169點。半日低見18528.22點，是3月15日後最低。
恒指半日跌180點或0.96%，報18580點，大市成交金額512億元；國指跌79點或1.24%，報6341點。恒生科技指數收報3779點，跌2.04%。
藍籌股成交金額190.04億元，佔大市成交37.11%；科指成份股成交金額115.49億元，佔大市成交22.55%；國指成份股成交金額162.34億元，佔大市成交31.7%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。工行（1398）、比亞迪（1211）、領展（0823）貢獻恒指較多。
藍籌19隻升，50隻下跌，4隻無升跌。周大福（1929）升5.8%，收報15.32元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌6.62%，收報3.67元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報6.17元，升1.65%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見1.85元，收報1.87元，跌6.5%。
恒指續低於10天線(19013.65點)。科指續低於10天線(3982.03點)。
北水南下合計淨流出1.2億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入10.52億元人民幣，終止連續3日流出。
萬科（2202）分拆萬物雲，入場費5323.11元。收報15.98元，跌1.6%。
非執董任凱涉嚴重違紀，中芯國際（0981）：不影響經營。收報16.04元，跌1.6%。
國泰（0293）下月增200對航班，主要飛大阪首爾。國泰再提高年底運力預測，至疫前1/3。收報8.7元，升1.75%。
標普下調復星（0656）評級至BB-，憂未來一年難重組債務。收報4.98元，升0.4%。
鼎石資本（0804）擬20股合併1股，每手維持不變。創上市新低，見0.017元，收報0.021元，跌4.55%。
恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：「騷亂」令港人移民， 可引入內地專才補救。陳啟宗：內地處理疫情方式令全世界困惑。收報13.56元，跌0.59%。
科軒（0476）交付首輛純電動低地台小巴，有機會11月投入營運。收報0.045元，跌4.26%。
惠理集團（0806）8月管理資產總值按年跌近41%。見52周低2.17元，收報2.18元，跌0.91%。
廣汽（2238）否認將併購恒大汽車（0708）。收報6.32元，升0.16%。
破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.94元，收報7.69元，無升跌；新秀麗（1910）創52周高，見21元，收報20.7元，升1.22%；廈門港務（3378）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升0.45%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.7元，收報0.69元，升13.11%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；中國動向（3818）低見0.335元，收報0.335元，跌5.63%；禹洲（1628）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；遠洋集團（3377）低見1.03元，收報1.03元，跌3.74%；瑞安房地產（0272）低見0.87元，收報0.88元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；融信中國（3301）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；中梁（2772）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；海通證券（6837）低見4.78元，收報4.79元，跌1.03%；國泰君安（2611）低見8.85元，收報8.88元，升0.11%。
96隻股份創52周低，其中十隻包括，中金（3908）低見12.72元，收報12.82元，跌1.54%；中信証券（6030）低見14.6元，收報14.72元，跌0.27%；丘鈦（1478）低見3.85元，收報3.88元，跌2.27%；瑞聲（2018）低見13.18元，收報13.3元，跌3.48%；信利國際（0732）低見1.36元，收報1.37元，跌4.2%；小米（1810）低見10元，收報10.02元，跌2.15%；信德（0242）低見1.17元，收報1.19元，升0.85%；IGG（0799）低見2.86元，收報2.92元，跌3.95%；廸生創建（0113）低見3.61元，收報3.78元，升1.61%；東風集團股份（0489）低見4.47元，收報4.57元，升1.78%。
異動股
上升異動股，包括，京城佳業（2210）收報3.99元，升24.3%；樂透互娛（8198）收報0.59元，升22.92%；太睿國際控股（1010）收報0.72元，升20%；安能物流（9956）收報3.58元，升19.33%；卓越教育集團（3978）收報0.53元，升15.22%；環球實業科技（1026）收報0.16元，升13.48%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.7元，收報0.69元，升13.11%；MOG（1942）平上市高位3.2元，收報3.15元，升10.14%；上置集團（1207）收報0.022元，升10%；佳兆業健康（0876）收報0.072元，升9.09%。
下跌異動股，包括，東軟教育（9616）創上市新低，見2.88元，收報2.88元，跌28.18%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3元，收報4.98元，跌17.96%；太陽城集團（1383）收報0.122元，跌14.08%；陸慶（8052）收報0.032元，跌13.51%；豐城控股（2295）收報1.29元，跌13.42%；GBA集團（0261）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌12.07%；威華達（0622）收報0.3元，跌11.76%；比高（8220）平上市低位0.154元，收報0.154元，跌10.98%；建業新生活（9983）平上市低位2.77元，收報2.89元，跌10.8%；微盟（2013）收報3.08元，跌10.72%。
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