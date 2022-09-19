美聯儲局將於22日公布議息結果，市場料加息至少0.75%，美期亞股向下，恒指今早低開66點後表現反覆，曾急挫跌233點，其後又收窄跌幅至僅64點，半日高低波幅169點。半日低見18528.22點，是3月15日後最低。