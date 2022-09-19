聯儲局本周議息，美匯、美債息齊齊上升，美期歐股亞股齊跌。恒指今早低開66點，早市曾收窄至跌64點，午後曾擴闊至低位跌267點，低見18494.54點，是3月15日後最低，全日高低波幅203點。恒指兩日累計跌364.41點。