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恒指收市跌195點 創半年新低 兩日累跌364點

聯儲局本周議息，美匯、美債息齊齊上升，美期歐股亞股齊跌。恒指今早低開66點，早市曾收窄至跌64點，午後曾擴闊至低位跌267點，低見18494.54點，是3月15日後最低，全日高低波幅203點。恒指兩日累計跌364.41點。

恒指收市跌195點或1.04%，報18565點，同樣創3月15日後收市新低，大市成交金額910億元，較上日減少26.54%，是9月15日818.55億元成交後最少；國指跌82點或1.28%，報6338點。恒生科技指數收報3778點，跌2.07%。

藍籌股成交金額385.54億元，佔大市成交42.36%；科指成份股成交金額222.38億元，佔大市成交24.43%；國指成份股成交金額328.78億元，佔大市成交36.12%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，49隻下跌，5隻無升跌。周大福（1929）升6.22%，收報15.38元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.94%，收報14.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報6.12元，升0.82%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報155.4元，跌6.39%。

恒指續低於10天線(19012.16點)。科指續低於10天線(3981.93點)。

北水南下合計淨流出11.66億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入16.03億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

金融壹賬通（6638）伙阿布扎比國際金融中心開發數碼中小企業融資平台。收報2.45元，跌2%。

毛記葵涌（1716）：委任am730前副社長馮振超為營運總監。收報0.57元，跌8.06%。

今早及隔晚消息股表現

香港電訊（6823）伙Palo Alto推企業網絡安全解決方案。見52周低10.2元，收報10.26元，升0.59%。

復星（0656）：負債1000億對應2700億總資產 承受6500億債屬混淆陳述。標普下調復星（0656）評級至BB-，憂未來一年難重組債務。收報5元，升0.81%。

萬科（2202）分拆萬物雲，入場費5323.11元。收報16.04元，跌1.23%。

非執董任凱涉嚴重違紀，中芯國際（0981）：不影響經營。收報16.06元，跌1.47%。

國泰（0293）下月增200對航班，主要飛大阪首爾。國泰再提高年底運力預測，至疫前1/3。收報8.64元，升1.05%。

鼎石資本（0804）擬20股合併1股，每手維持不變。創上市新低，見0.017元，收報0.02元，跌9.09%。

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：「騷亂」令港人移民， 可引入內地專才補救。陳啟宗：內地處理疫情方式令全世界困惑。收報13.54元，跌0.73%。

科軒（0476）交付首輛純電動低地台小巴，有機會11月投入營運。收報0.047元，無升跌。

惠理集團（0806）8月管理資產總值按年跌近41%。見52周低2.15元，收報2.16元，跌1.82%。

廣汽（2238）否認將併購恒大汽車（0708）。收報6.33元，升0.32%。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見7.94元，收報7.88元，升2.47%；MOG（1942）創上市新高，見3.25元，收報3.16元，升10.49%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.15元，收報1.09元，升17.2%；綠城中國（3900）創52周高，見18.38元，收報18.14元，升0.22%；新秀麗（1910）創52周高，見21元，收報20.7元，升1.22%；廈門港務（3378）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升0.45%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升11.48%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.67元，收報0.68元，無升跌；康橋悅（2205）低見0.81元，收報0.81元，跌3.57%；中國動向（3818）低見0.33元，收報0.35元，跌1.41%；禹洲（1628）低見0.29元，收報0.29元，跌7.94%；遠洋集團（3377）低見1.02元，收報1.03元，跌3.74%；中國新城鎮（1278）低見0.06元，收報0.06元，跌11.76%；瑞安房地產（0272）低見0.87元，收報0.88元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；融信中國（3301）低見0.65元，收報0.67元，跌1.47%；中梁（2772）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%。

127隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.435元，收報0.445元，跌7.29%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中金（3908）低見12.72元，收報12.94元，跌0.61%；中信証券（6030）低見14.58元，收報14.62元，跌0.95%；丘鈦（1478）低見3.82元，收報3.83元，跌3.53%；瑞聲（2018）低見13.12元，收報13.5元，跌2.03%；信利國際（0732）低見1.35元，收報1.38元，跌3.5%；小米（1810）低見10元，收報10.02元，跌2.15%；信德（0242）低見1.17元，收報1.2元，升1.69%；IGG（0799）低見2.86元，收報2.92元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，京城佳業（2210）收報3.8元，升18.38%；安能物流（9956）收報3.55元，升18.33%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.15元，收報1.09元，升17.2%；太睿國際控股（1010）見52周低0.58元，收報0.7元，升16.67%；上置集團（1207）收報0.023元，升15%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.7元，收報0.68元，升11.48%；湖州燃氣（6661）收報5.9元，升11.32%；MOG（1942）創上市新高，見3.25元，收報3.16元，升10.49%；寶力科技（0164）收報0.141元，升8.46%；中國石墨（2237）收報0.92元，升8.24%；澳洲成峰高教（1752）收報0.083元，升7.79%。

下跌異動股，包括，嘉和生物（6998）創上市新低，見1.87元，收報1.89元，跌21.25%；陸慶（8052）收報0.03元，跌18.92%；福晟（0627）收報0.011元，跌15.38%；蘇新服務（2152）創上市新低，見6元，收報6.01元，跌15.35%；晶門半導體（2878）收報0.495元，跌14.66%；中盈盛達（1543）收報1.68元，跌13.85%；中國水業集團（1129）創上市新低，見0.157元，收報0.159元，跌13.59%；瑞爾集團（6639）收報10.4元，跌13.33%；阜豐集團（0546）收報3.94元，跌13.02%；太陽娛樂（8082）平上市低位0.014元，收報0.014元，跌12.5%；微盟（2013）收報3.02元，跌12.46%。

 