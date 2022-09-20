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港股ADR升118點 夜期高水127點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升118點或0.63%，報18683點，即月恒指夜期升119點，報18693點，夜期高水127點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.6%，折合報290.73元；阿里巴巴（9988）升2.76%，折合報86.01元；美團（3690）升1.96%，折合報172.72元；匯控（0005）升0.51%，折合報47.94元；建行（0939）跌0.05%，折合報4.7元。

道期現升0.318%；標期現升0.35%；納期現升0.48%。日股現升1.2%，韓股現升1.06%，澳股現升1.12%。

VIX指數隔晚跌2.05%或0.54點，報25.76點。

紐油現升0.32%或0.28美元，報86.01美元；布油現升0.29%或0.26美元，報92.27美元；金價現升0.07%或1.25美元，報1677.09美元；LME 銅期貨隔晚跌0.1%或8.5美元，報7753.5美元。美國10年期債息現跌0.11%或0.0039厘，報3.4866厘。

今日焦點股份可留意：

中石化（0386）擬斥最多25億人幣回購A股。

佳兆業（1638）債權人小組據報20億美元洽購爛尾住宅項目。

太興（6811）創辦人之一向主席售股退出， 涉股市值近6700萬元。

誼礫（0076）藉換股收購澳門外賣網購平台3.45%。

 

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