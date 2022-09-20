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恒指高開134點 科指升1.3% 網易升3.3% 小鵬升8.3%

恒指今早高開134點或0.73%，報18700點，大市成交金額18億元；國指今早高開52點或0.83%，報6390點。恒生科技指數開市報3829點，升1.33%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、平保（2318）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌47隻升，9隻下跌，17隻無升跌。網易（9999）升3.3%，報131.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.09%，報72.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，2隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報61.8元，升8.33%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報18.54元，跌0.64%。

恒指續低於10天線(18959.66點)。科指續低於10天線(3958.45點)。

中石化（0386）擬斥最多25億人幣回購A股。開市報3.45元，無升跌。

太興（6811）創辦人之一向主席售股退出， 涉股市值近6700萬元。無成交，報0.99元。

誼礫（0076）藉換股收購澳門外賣網購平台3.45%無成交，報0.034元。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見8元，開市報8元，升1.52%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升2.94%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括凱知樂（2122）低見0.1元，開市報0.1元，跌4.76%。

5隻股份創52周低，包括魏橋紡織（2698）低見1.26元，開市報1.26元，跌1.56%；上石化（0338）低見1.17元，開市報1.17元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，小鵬汽車（9868）開市報61.8元，升8.33%；三葉草生物（2197）開市報2.8元，升6.87%；裕承科金（0279）開市報0.142元，升6.77%；理想汽車（2015）開市報99.05元，升5.26%；亞洲水泥（0743）開市報3.94元，升5.07%；蔚來集團（9866）開市報162.9元，升4.83%；南京熊貓電子股份（0553）開市報3.71元，升3.92%。

下跌異動股，包括，同方泰德（1206）開市報0.475元，跌6.86%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.1元，開市報0.1元，跌4.76%；佐丹奴（0709）開市報1.65元，跌4.62%；檳傑科達（1665）開市報0.8元，跌3.61%；摩比發展（0947）開市報0.19元，跌2.06%；佳兆業美好（2168）開市報2.8元，跌1.75%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.4元，跌1.55%；中國通信服務（0552）開市報3.02元，跌1.63%；海信家電（0921）開市報7.89元，跌1.62%；魏橋紡織（2698）見52周低1.26元，開市報1.26元，跌1.56%。

 

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