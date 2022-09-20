港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升10.06點子至2.54685%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升8日是8月12日，當日拆息報1.68375%。
港元現報7.8488元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.8495元，亦曾升值最多6點子，報7.8486元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.52點子至1.08988%；1星期HIBOR升6.45點子至1.86566%；2星期HIBOR升15.6點子至2.41869%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.89點子至3.08464%；6個月期HIBOR升1.41點子至3.62655%；12個月期HIBOR升2.41點子至4.11655%。
美元指數現報109.567貶值0.17點或0.15%。
美元1個月期LIBOR報3.01386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.467%，連續4日收窄，利差是2022年8月17日後最高，當日差距為-0.4641%
對上一次連續4日收窄，是2022年8月09日，當日利差報-0.8346%。
其他報道
蘋果將在部分國家提高應用程序和App Store內購買的價格
郭明錤：蘋果將第4季iPhone 14 Pro出貨量提升約一成 蘋概股向上
恒指高開134點 科指升1.3% 網易升3.3% 小鵬升8.3%