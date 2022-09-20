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1個月HIBOR升至2.546% 創兩年9個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升10.06點子至2.54685%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升8日是8月12日，當日拆息報1.68375%。

港元現報7.8488元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.8495元，亦曾升值最多6點子，報7.8486元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.52點子至1.08988%；1星期HIBOR升6.45點子至1.86566%；2星期HIBOR升15.6點子至2.41869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.89點子至3.08464%；6個月期HIBOR升1.41點子至3.62655%；12個月期HIBOR升2.41點子至4.11655%。

美元指數現報109.567貶值0.17點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報3.01386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.467%，連續4日收窄，利差是2022年8月17日後最高，當日差距為-0.4641%

對上一次連續4日收窄，是2022年8月09日，當日利差報-0.8346%。

 

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