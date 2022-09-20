港元現報7.8488元升值4點子，曾貶值最多3點子，報7.8495元，亦曾升值最多6點子，報7.8486元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.52點子至1.08988%；1星期HIBOR升6.45點子至1.86566%；2星期HIBOR升15.6點子至2.41869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.89點子至3.08464%；6個月期HIBOR升1.41點子至3.62655%；12個月期HIBOR升2.41點子至4.11655%。

美元指數現報109.567貶值0.17點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報3.01386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.467%，連續4日收窄，利差是2022年8月17日後最高，當日差距為-0.4641%

對上一次連續4日收窄，是2022年8月09日，當日利差報-0.8346%。

其他報道

蘋果將在部分國家提高應用程序和App Store內購買的價格

致同建議將ISSB三項要求納入香港可持續發展匯報準則

郭明錤：蘋果將第4季iPhone 14 Pro出貨量提升約一成 蘋概股向上

安達保險據報將與恒生 達成保險業務合作關係

余承東：一些中國企業抄襲華為不給專利費 還講成是自己專利

滬深兩市主要指數高開 人行淨投放240億人幣

恒指高開134點 科指升1.3% 網易升3.3% 小鵬升8.3%

內地1年期和5年期LPR均維持不變

港股ADR升118點 夜期高水127點 美期亞股升

零跑汽車招股 入場費6262.49元

美股向上 道指升197點 美債息上升 息差擴至48基點