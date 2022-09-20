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任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

內地知名學者、中國恒大（3333）前首席經濟學家任澤平在微博發文指，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。

文章指出，自從蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）去世後，蘋果再無創新和進取精神，開始「吃老本」，並指「怪不得歷來不買成長股、不喜歡創新、只喜歡壟斷（護城河）的巴菲特重倉蘋果。」文章又提及，蘋果現在推出「靈動島」等偽創新糊弄消費者，估計後面的創新可能是彩色手機殼。

任澤平在文中批評：「當年華為高端旗艦手機硬剛蘋果正面，性能甩蘋果好幾條街，正在攻勢如潮的時候，美國利用霸權手段遏制華為崛起，否則蘋果必然在全球節節敗退。」

他更向「果粉」指出：「蘋果粉們該醒醒了，如果一家企業淪落至靠壟斷、政府保護，還有什麼創新可以期待？更何況，還受益於中國高科技旗艦企業被不公正待遇、被打壓。同時，希望國產品牌榮耀、小米、OPPO、VIVO加大研發，推出真正有創新、高品質的產品。」

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