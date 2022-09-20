文章指出，自從蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）去世後，蘋果再無創新和進取精神，開始「吃老本」，並指「怪不得歷來不買成長股、不喜歡創新、只喜歡壟斷（護城河）的巴菲特重倉蘋果。」文章又提及，蘋果現在推出「靈動島」等偽創新糊弄消費者，估計後面的創新可能是彩色手機殼。

任澤平在文中批評：「當年華為高端旗艦手機硬剛蘋果正面，性能甩蘋果好幾條街，正在攻勢如潮的時候，美國利用霸權手段遏制華為崛起，否則蘋果必然在全球節節敗退。」

他更向「果粉」指出：「蘋果粉們該醒醒了，如果一家企業淪落至靠壟斷、政府保護，還有什麼創新可以期待？更何況，還受益於中國高科技旗艦企業被不公正待遇、被打壓。同時，希望國產品牌榮耀、小米、OPPO、VIVO加大研發，推出真正有創新、高品質的產品。」

其他報道

蘋果將在部分國家提高應用程序和App Store內購買的價格

致同建議將ISSB三項要求納入香港可持續發展匯報準則

郭明錤：蘋果將第4季iPhone 14 Pro出貨量提升約一成 蘋概股向上

安達保險據報將與恒生 達成保險業務合作關係

余承東：一些中國企業抄襲華為不給專利費 還講成是自己專利

滬深兩市主要指數高開 人行淨投放240億人幣

恒指高開134點 科指升1.3% 網易升3.3% 小鵬升8.3%

內地1年期和5年期LPR均維持不變

港股ADR升118點 夜期高水127點 美期亞股升

零跑汽車招股 入場費6262.49元

美股向上 道指升197點 美債息上升 息差擴至48基點