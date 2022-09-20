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恒指升246點 濠股上升 金沙升6.5%

香港或取消酒店隔離要求，濠賭股上升，恒指今早高開134點，低位升119點，其後升幅擴大至最多295點，半日高低波幅176點。

恒指半日升246點或1.33%，報18812點，大市成交金額397億元；國指升86點或1.36%，報6424點。恒生科技指數收報3874點，升2.54%。

藍籌股成交金額161.87億元，佔大市成交40.77%；科指成份股成交金額84.69億元，佔大市成交21.33%；國指成份股成交金額126.65億元，佔大市成交31.9%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。平保（2318）、中移動（0941）、工行（1398）拖累大市。

藍籌58隻升，11隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升6.59%，收報19.08元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.33%，收報16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報62.8元，升10.08%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報95.35元，跌2.21%。

恒指受制於10天線(18970.81點)。科指受制於10天線(3963點)。

北水南下合計淨流入6.08億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入18.04億元人民幣，較上日增加12.58%，連續第2日流入，累計流入34.07億元。

香港或取消酒店隔離要求，濠賭股上升。新濠國際發展（0200）收報5.68元，升5.97%；美高梅中國（2282）收報4.31元，升4.36%；澳博（0880）收報3.02元，升4.5%；永利澳門（1128）收報5元，升7.3%；銀河娛樂（0027）收報44.95元，升3.93%；金沙中國（1928）收報19.08元，升6.59%。

中石化（0386）擬斥最多25億人幣回購A股。收報3.45元，無升跌。

太興（6811）創辦人之一向主席售股退出， 涉股市值近6700萬元。收報1.03元，升4.04%。

誼礫（0076）藉換股收購澳門外賣網購平台3.45%收報0.035元，升2.94%。

破頂股表現

破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見5.14元，收報5.09元，升4.73%；玄武雲（2392）創上市新高，見8元，收報7.75元，跌1.65%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.19元，收報1.17元，升7.34%；綠城中國（3900）創52周高，見18.5元，收報17.94元，跌1.1%；新秀麗（1910）創52周高，見21.55元，收報21.35元，升3.14%；太古（0019）創52周高，見58.6元，收報58.4元，升4.47%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，收報0.69元，升1.47%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報2.97元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.1元，收報8.03元，跌9.16%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.275元，收報0.28元，跌3.45%；遠洋集團（3377）低見1元，收報1.01元，跌1.94%；瑞安房地產（0272）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；中駿集團（1966）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；國泰君安（2611）低見8.83元，收報8.86元，升0.11%；宇華教育（6169）低見0.82元，收報0.84元，跌4.55%；民生教育（1569）低見0.5元，收報0.5元，跌5.66%；中國新華教育（2779）低見0.93元，收報0.95元，無升跌；指尖悅動（6860）低見0.129元，收報0.13元，無升跌；中國水業集團（1129）低見0.132元，收報0.158元，跌0.63%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；丘鈦（1478）低見3.75元，收報3.88元，升1.31%；小米（1810）低見10元，收報10.1元，升0.8%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.11元，收報1.11元，跌1.77%；天津創業環保（1065）低見2.83元，收報2.84元，跌1.73%；國藥控股（1099）低見15.66元，收報15.66元，跌0.89%；遠大醫藥（0512）低見3.77元，收報3.87元，升1.04%；麗珠醫藥（1513）低見21.1元，收報21.2元，跌1.85%；四環醫藥（0460）低見0.84元，收報0.84元，跌2.33%；白雲山（0874）低見18.02元，收報18.38元，升0.88%。

異動股

上升異動股，包括，卡撒天嬌（2223）收報0.48元，升21.52%；中建富通（0138）收報0.194元，升21.25%；雲南水務（6839）收報0.445元，升20.27%；專業旅運（1235）收報0.225元，升13.64%；上置集團（1207）收報0.026元，升13.04%；中盈盛達（1543）收報1.89元，升12.5%；毛記葵涌（1716）收報0.64元，升12.28%；榮昌生物（9995）收報42元，升12%；小鵬汽車（9868）收報62.8元，升10.08%；檸萌影視（9857）收報26.4元，升10%。

下跌異動股，包括，梁志天設計集團（2262）收報0.285元，跌10.94%；瑞爾集團（6639）收報9.3元，跌10.58%；華融金控（0993）收報0.107元，跌10.08%；粵運交通（3399）創上市新低，見0.66元，收報0.66元，跌9.59%；愛高集團（0328）收報0.049元，跌9.26%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.1元，收報8.03元，跌9.16%；BC科技（0863）收報3.55元，跌8.97%；霸王（1338）收報0.051元，跌8.93%；築友智造（0726）收報0.41元，跌8.89%；看通集團（1059）收報0.52元，跌8.77%；科軒（0476）收報0.043元，跌8.51%。

 

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