大渣哥發文指，早於兩年前，公司之主要股東毛記葵涌已經沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。今年2月初，渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股(只計算實際資產及負債)之同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。

不過，大渣哥指，由2月至今已逾半年，期間曾加入律師團隊協助，本月初收到毛記葵涌開出的價錢，令整個渣哥團隊都感到非常震驚。大渣哥坦言，對於毛記葵涌開價，「無能為力，亦真的接受不了。難於接受嘅係渣哥希望購回自己渣哥大渣哥嘅股份，竟然被要求以倍數計嘅價錢(而當日賣出係只計實際資產及負債)。」

大渣哥又提到，若事情繼續拖延，最終渣哥團隊可能會集體辭職，離開渣哥、大渣哥。

毛記2018年以附屬公司Most Company A Limited Corporation以250萬元入股渣哥49%，另外51%股權由渣哥夫婦及其他人士共同持有。

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