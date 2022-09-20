聯儲局明日起議息，美期、歐股、亞股隨隔晚美股向上，港股亦反彈，不過，大市成交疲軟，跌至730億元，為近4個月最少。
恒指今早高開134點，低位升119點，高位升295點，午後未有突破，維持高低波幅176點。
恒指收市升215點或1.16%，報18781點，大市成交金額730億元，較上日減少19.81%，是5月4日724.48億元成交後最少；國指升67點或1.06%，報6405點。恒生科技指數收報3853點，升1.99%。
藍籌股成交金額340.78億元，佔大市成交46.68%；科指成份股成交金額178.2億元，佔大市成交24.41%；國指成份股成交金額270.76億元，佔大市成交37.09%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。平保（2318）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。
藍籌55隻升，16隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升7.71%，收報19.28元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌7.81%，收報15.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報62.1元，升8.85%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報5.55元，跌1.94%。
恒指續低於10天線(18967.73點)。科指續低於10天線(3960.94點)。
北水南下合計淨流入18.3億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出5.23億元人民幣，終止單日流入。
渣哥稱欲購回毛記葵涌（1716）持有股份，惟對對方開價感震驚，不排除集體辭職。毛記葵涌收報0.81元，升42.11%
香港或取消酒店隔離要求，濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報6.15元，升14.74%；美高梅中國（2282）收報4.39元，升6.3%；澳博（0880）收報3.1元，升7.27%；永利澳門（1128）收報5.06元，升8.58%；銀河娛樂（0027）收報45.1元，升4.28%；金沙中國（1928）收報19.28元，升7.71%。
中石化（0386）擬斥最多25億人幣回購A股。收報3.45元，無升跌。
佳兆業（1638）債權人小組據報20億美元洽購爛尾住宅項目。停牌。
太興（6811）創辦人之一向主席售股退出， 涉股市值近6700萬元。收報1.02元，升3.03%。
誼礫（0076）藉換股收購澳門外賣網購平台3.45%收報0.035元，升2.94%。
破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見5.21元，收報5.17元，升6.38%；玄武雲（2392）創上市新高，見8元，收報7.7元，跌2.28%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.21元，收報1.1元，升0.92%；中國中免（1880）創上市新高，見189.6元，收報188.4元，升4.09%；叮噹健康（9886）創上市新高，見12.44元，收報12.04元，升0.33%；綠城中國（3900）創52周高，見18.5元，收報17.62元，跌2.87%；新秀麗（1910）創52周高，見21.55元，收報21.3元，升2.9%；太古（0019）創52周高，見59.15元，收報59.1元，升5.72%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升5.88%；國際家居零售（1373）創52周高，見3.02元，收報2.98元，升0.34%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.1元，收報8.4元，跌4.98%。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，領悅服務（2165）低見0.56元，收報0.6元，跌6.25%；禹洲（1628）低見0.275元，收報0.28元，跌3.45%；時代中國（1233）低見1.03元，收報1.03元，跌3.74%；三巽控股（6611）低見0.255元，收報0.28元，跌8.2%；遠洋集團（3377）低見0.97元，收報0.98元，跌4.85%；瑞安房地產（0272）低見0.85元，收報0.87元，跌1.14%；中駿集團（1966）低見0.56元，收報0.58元，跌3.33%；中梁（2772）低見0.57元，收報0.59元，跌4.84%；華泰證券（6886）低見9.57元，收報9.68元，無升跌；國泰君安（2611）低見8.76元，收報8.81元，跌0.45%。
83隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；丘鈦（1478）低見3.75元，收報3.96元，升3.39%；小米（1810）低見10元，收報10.04元，升0.2%；廸生創建（0113）低見3.6元，收報3.65元，跌1.35%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.11元，收報1.11元，跌1.77%；天津創業環保（1065）低見2.83元，收報2.87元，跌0.69%；康希諾生物（6185）低見48.9元，收報49.35元，跌1.69%；國藥控股（1099）低見15.62元，收報15.62元，跌1.14%；遠大醫藥（0512）低見3.74元，收報3.78元，跌1.31%；麗珠醫藥（1513）低見21.05元，收報21.1元，跌2.31%。
異動股
上升異動股，包括，毛記葵涌（1716）收報0.81元，升42.11%；專業旅運（1235）收報0.24元，升21.21%；中國石墨（2237）收報1.06元，升15.22%；新濠國際發展（0200）收報6.15元，升14.74%；呷哺呷哺（0520）收報5.33元，升13.4%；綠科科技（0195）收報0.6元，升13.21%；中建富通（0138）收報0.18元，升12.5%；檸萌影視（9857）收報26.3元，升9.58%；其利工業（1731）收報0.7元，升9.38%；協鑫新能源（0451）收報0.071元，升9.23%。
下跌異動股，包括，原生態牧業（1431）見52周低0.18元，收報0.189元，跌16%；盛諾集團（1418）見52周低0.091元，收報0.092元，跌14.81%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.011元，收報0.012元，跌14.29%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.12元，收報0.122元，跌13.48%；快餐帝國（1843）收報0.26元，跌13.33%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.032元，收報0.033元，跌13.16%；瑞爾集團（6639）收報9.3元，跌10.58%；科軒（0476）收報0.043元，跌8.51%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.255元，收報0.28元，跌8.2%；海底撈（6862）收報15.58元，跌7.81%。
其他報道
國泰購入3800萬美制加侖可持續航空燃油 2025年開始交付
渣哥稱欲購回毛記葵涌持有股份 惟對對方開價感震驚 不排除集體辭職