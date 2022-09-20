案件原告為藍玉權，被告為湯毓銘，根據入稟狀，藍玉權今年6月12日在中環一間餐廳午飯時透過一名中間人認識湯毓銘，湯在自我介紹時附上名片，顯示他為中郵創業國際資產管理董事。二人在兩日後簽訂諒解備忘錄，當時湯是以中郵創業董事身份簽署，承諾在6月30日禁售期屆滿時，以每股4元向藍玉權收購他所持有的660萬股商湯股份。同日商湯收市價為6元。

不過，至6月30日商湯股價大瀉接近五成，最低曾見2.91元，藍玉權稱已通知湯毓銘一方準備好出售股份，惟湯拒絕履行合約，最終藍玉權在7月8日在場內以平均價2.56元悉售持股。藍玉權其後透過律師向中郵創業發信追究責任，卻發現湯其實從來未曾出任中郵創業董事；藍曾嘗試再向湯及中郵創業查詢，但未獲回覆。

藍玉權指出，由於湯毓銘未有履行備忘錄內容，違反合約及授權保證，以他最終每股平均2.56元出售股份、以及出售660萬股計，相較原來合約訂定每股4元的買賣作價，相當於損失約950.56萬元，要求湯賠償相同金額及其他成本。

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