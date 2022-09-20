早前金管局已從技術及政策層面審視在香港發行「數碼港元」的可行性，並分別就高層次技術設計及主要政策與設計事項進行了兩輪市場諮詢。金管局將就收到的意見展開工作，為將來可能推出「數碼港元」作出準備。

金管局將採取三軌道方式，第一軌道旨在為日後推出「數碼港元」奠定技術及法律基礎，將制定計劃，開發「數碼港元」兩層式結構中的批發層面。另將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行。

第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項，並與不同持份者進行連串試驗以獲取實際經驗。

第三軌道關乎正式推出「數碼港元」，作出更全面的部署，並訂下推出「數碼港元」的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。

金管局總裁余偉文表示，兩輪市場諮詢的結果顯示「數碼港元」項目獲得廣泛支持，樂見正面的回應，亦同意局方需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。

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