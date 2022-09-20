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【久利生專欄】濠賭由興轉治何去何從

澳門新一輪博彩經營批給（官方用語）公開競投入標上周截止，原本一粒骰仔分開六面剛好，最終竟然「多咗隻牌」。除原本持三正三副賭牌的永利、威尼斯人（金沙）、新濠博亞、澳娛、美高梅中國、銀娛獲接納參與競投外，馬來西亞雲頂透過GMM也獲有條件入局，成為當中最大變數。

雲頂在全球不同地方都有開賭，唯獨澳門還未入場，所以此番獲准入閘不足為奇。高盛則指，六間現賭企理應被看高一線，因為雲頂唯一最有力的利好因素是食正國際化政策，其財力卻不見得較好，現時六間賭企的日常業務在地經驗亦夠，變動也會牽連到民生，講到好像雲頂是以半觀察員身份「觀戰」。

雖然六家現賭企可獲續牌仍是大市的基本盤，但在大馬代表出現下，或觸發市場擔心有公司出局的黑天鵝事件，因此反應偏向負面是可以理解。大摩甚至認為，雲頂入標消息對現市屬negative surprise，估計或有現牌主被out出局，同時提高了做莊的澳門政府其底牌的影響力。

澳門媒體引述GMM表示，對競投澳門賭牌有信心，希望為澳門帶來新衝擊。資料顯示，雲頂業務遍布全球，有一定實力，關鍵是作為外資能否說服當局改變，會為澳門公共財政帶來比過往多的整體利益。投資界最多估雲頂中標機會亦有一到兩成，「賠率」好像高於外界估計。

其實最簡單直接方法是六家公司夾份，從經濟上支持以有效勸退新進入者，可能更加皆大歡喜，但最終好像沒有發生或是還未發生，大家又會想雲頂是否獲授意要參與這場牌局到最後。在賭牌行之有效下，市場是否低估了幾家公司「爆冷」失去賭牌的可能性？當局確可以促進行業長期健康發展為由，重新審視包括經營實力及測試財務壓力，但大行計過數普遍指liquidity未有出現重大問題。

現有賭牌當中，傳統分析出於中美政治外交關係，當然指永利與金沙的外資身份較「蝕底」，也factor in永利過往經驗主打高端/貴賓廳，對滿足未來業務發展要求可能打折扣，其他四家博企最終變「無牌」的風險相對較低。（一金一銀甚至最可能是靜靜地贏？）這樣想大抵沒錯，但為保外交角力籌碼倒過來卻可以成為美資的護身符，此外筆者只想提出多一個想法。

正如不少網友都說，賭牌數字上「何家仍佔半壁江山」，這是事實，也是史實。發牌如何帶出更加五光十色，既有澳、港、美、馬、澳（洲）廣泛代表性，而又保持澳門本土色彩博彩業生態（從業員權益）不受影響？如果最終賭業二次開放再引入外資，從資本市值、家族史、賭場檔次等初步構想大膽假設，同系（二房）的美高梅與新濠「合併」的two pair可能是出路，反正兩者都是當年改例後拆出來的副牌，但當然上市層面的分析及落實複雜得多。

計及上市公司背後股東所代表的多元性，以及近年在澳門業務投入及track record（特別以前幾年新項目吸引港人去玩的程度計），似乎表面上又以新濠較為秤先。雖有有意見認為「美高梅中國規模相對較小，一旦出局，帶來的影響也較小。」但千萬不要誤會，Pansy個人在澳門的政經影響力，當然更勝一籌了，所以也很難想像她會完全miss out，資產整合或是出路？

值得一提的是，當局似乎不會容許由兩家博企各自經營博彩及非博彩業務。假如雲頂真的取得牌照，便要或租或買接收出局賭企的非博彩業務，如是者，高盛為此計過數，當中永利及美高梅中國的企業價值將可能清零，出售資產所得現金也只夠還loan。更加有趣的地方是，新濠博亞若成功續牌，其企業價值upside高達84%，相反，出局的downside卻低達-93%，可大可小。

有媒體引述今次標書要交代11個非博彩投資的proposal，包括國際客源、會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊、海上旅遊、其他項目等能力。可想而知，賭牌根本是飲食牌、酒水牌、旅館牌、遊艇牌、消防牌⋯。據講，也包括了海外投資者的應繳稅率較低，又要交代如何杜絕非法不當經營。

澳門仍緊跟動態清零，行業以至整體經濟每況愈下。按博監局數據顯示，今年首季賭場數目共42間，新《博彩法》後第二季已減至37間，（澳娛少3間，銀娛少2間）。此情此景，變相亦「方便」了市場改革及由興轉治，澳門主流意見仍是發展優勢既可先溝通好內地，同時再吸引外地客，outperform其他地方優先拉攏內地客源。

「6.18」疫情爆發，澳門與內地之間收緊通關，賭場曾關閉十二天（7月11至22日），七月賭收只有3.98億（澳門元·下同），相比爆疫早期即前年四月的7.54億腰斬，再創開放賭權以來（2003年）新低。雖然八月已回升至21.9億，即按月大升4.5倍，但比2019年的正常水平仍跌足九成。大行暫時對賭收寄望不大，事關外地客入境仍要隔離七天，而非內地/香港客只佔8%。

是以也有意見認為，續牌在最後一刻出現drama，也要與博彩中介人的最新情況一併分析，或許是也要表明「清理門戶」的決心。去年開始貴賓廳老闆接連被捕，加上新《博彩法》規定中介人日後只能收取佣金，直接增加了經營壓力 - 而藉新加入者從而製造發牌預期，來個陽光賭法，或更符合國策和唯一合法開賭的澳門的整體經濟利益，亦再次確認濠賭由基建股再到公用股的估值模式。

久利生

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