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IBM透過ESG數據 推動綠色發展

ESG（環境、社會和企業管治）近年備受關注，科技公司也陸續加入，希望推動行業及社會可持續發展。IBM（美：IBM）香港區總經理潘鳳瑤指出，透過IBM的可持續架構，有助合作伙伴加速可持續發展旅程。

按公司介紹，IBM的可持續架構涉及5項業務，包括可持續發展策略和藍圖、ESG數據、報告和風險管理、智能資產、設施和基礎架構及可持續供應鍊和循環，利用旗下的諮詢服務、環境智能軟件組合、混合雲方法設計、AI和區塊鏈功能等等， 幫助客戶發展。

在科技以外，值得留意的是，潘鳳瑤於今年5月履新，成為香港區總經理，掌管IBM於香港及澳門區的業務營運及策略性發展。問及新官上任的感受，潘鳳瑤笑稱自己從半導體出身，以往作風比較像一個「科技人」；但作為IBM的香港區總經理，則要思考、發展更多對行業、社會有利的事務。

對於香港近年的人才流失問題，潘鳳瑤則認為不是近期的事，而是一直發生。她表示，IBM著重自家「青訓」，希望藉此能夠解決部分人力資源問題。事實上，潘鳳瑤於1995年從香港大學畢業後便加入IBM擔任營銷實習生，至今已經27載。

IBM全球企業諮詢服務部香港區總經理周立漢（Lee Han Tjioe）表示，公司一直跟香港不同大學合作，從中吸納年輕人才，透過為期兩年的訓練生計劃，培訓人才。他補充指，旗下訓練生主要來自計算機科學及商學系的學生，接近100%參加者會完成計劃。