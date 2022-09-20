標準普爾全球評級大中華區負責人張積豪（Charles Chang）指出，雖然世界各地都在關注通脹，不過內地的重點仍在於疫情，不過更多變種病毒出現，正在衝擊內地的零疫情承諾。

他指出，內地經濟由2020年的第一波疫情中快速復蘇，不過今年疫情及封鎖措施反覆出現，減慢了各地區及企業復蘇，更加劇內地房地產危機。此外，流動性減少也阻礙中央政府推出刺激措施的能力，雖然有機會推出更多大型的刺激措施，但只要零疫情仍是內地的核心疫情策略，預計措施效果將持續疲弱。

報告預計，依賴流動性和消費的行業將構成相關風險，包括商業、消費者服務、媒體、娛樂和休閒、房地產和運輸行業。此外，內地政府亦致力解決供應鏈阻塞的問題，以助今年貨運量正常化，但個人出行仍遠低於平均水平，客運量按年下跌25至50%。

報告又指，內地並不認為其正面對嚴重通脹問題，今年已兩次下調政策利率已反映此看法。張積豪表示，隨著生產物價放慢升幅，對企業前景更大威脅將來自零疫情對收入的衝擊，而非通脹對純利的影響。

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