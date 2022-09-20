外電道瓊今天引述消息人士報道，騰訊（0700）正在考慮減持更多投資對象股權，為股票回購和增長提供資金。其後騰訊發言人澄清，集團沒有必要籌集資金，亦沒有此類減持股權的時間表。
據報，騰訊最近完成對旗下龐大投資組合的定期審查，並根據回報確定其可能的股權出售的優先事項，潛在有需要減持的公司包括貝殼（2423）、美團（3690）和滴滴等。但消息人士表示，騰訊不急於減持，目前尚不清楚何時會減持。貝殼拒絕回應道瓊的報道，美團和滴滴沒有回應查詢。
事實上，本月初《金融時報》才引述消息人士稱，騰訊已草擬一份減持股票計劃，預計套現千億元人民幣，減持名單包括美團，目的是為紓緩反壟斷監管部門的壓力。騰訊亦迅速澄清，回應「沒有為減持設定目標額」。
騰訊自上月17日公布業績後，從8月19日起便連番回購，每次回購金額約3億元。騰訊今天又再回購，於場地回購120萬股，作價介乎每股292.4元至296.4港元，涉資約3.53億元。
騰訊今天收報293.4元，升1.5%。美團升1.9%，收報172.6元。貝殼收報48.9元，升3.6%。
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