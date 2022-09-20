據報，騰訊最近完成對旗下龐大投資組合的定期審查，並根據回報確定其可能的股權出售的優先事項，潛在有需要減持的公司包括貝殼（2423）、美團（3690）和滴滴等。但消息人士表示，騰訊不急於減持，目前尚不清楚何時會減持。貝殼拒絕回應道瓊的報道，美團和滴滴沒有回應查詢。

事實上，本月初《金融時報》才引述消息人士稱，騰訊已草擬一份減持股票計劃，預計套現千億元人民幣，減持名單包括美團，目的是為紓緩反壟斷監管部門的壓力。騰訊亦迅速澄清，回應「沒有為減持設定目標額」。

騰訊自上月17日公布業績後，從8月19日起便連番回購，每次回購金額約3億元。騰訊今天又再回購，於場地回購120萬股，作價介乎每股292.4元至296.4港元，涉資約3.53億元。

騰訊今天收報293.4元，升1.5%。美團升1.9%，收報172.6元。貝殼收報48.9元，升3.6%。

其他報道

【久利生專欄】濠賭由興轉治何去何從

中電信8月5G上客量加快至2.44億戶

金管局今年第四季開展數碼港元準備工作 惟未有發行時間表

標普：內地零疫情政策威脅較通脹更大

IBM透過ESG數據 推動綠色發展

中移動8月5G上客量加快至5.39億戶

中聯通5G上客量累計達1.95億戶 上月淨增488萬戶

金管局研究推出「數碼港元」將採取三軌道方式準備

銀行高層控富商未履約購商湯持股違約 索賠逾950萬元

恒指收市升215點 成交跌至4個月最少 毛記升42%

國泰購入3800萬美制加侖可持續航空燃油 2025年開始交付

AlipayHK聯八大推校園優惠 逾30間校內商戶參加

金管局陳家齊拍片解釋「接錢」謎思

滬指終止四連跌 兩市成交額6510億人幣

富邦推108日港元定存利率3.18厘 最低存款100萬元

渣哥稱欲購回毛記葵涌持有股份 惟對對方開價感震驚 不排除集體辭職

億咖通科技擬美股上市後 赴港上市

朱克伯格今年身家蒸發710億美元 全球富豪榜跌至20位

滬深三大指數半日向上 滬指漲0.46%

任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌

1個月HIBOR升至2.546% 創兩年9個月高

蘋果將在部分國家提高應用程序和App Store內購買的價格