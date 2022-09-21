聯儲局將議息，料加息75基點，並且其對利率和失業率的預估預計會明顯上調。「末日博士」魯賓尼預計全球年底陷入漫長而慘烈的衰退，一旦經濟「真正硬著陸」，美股可能會重挫40%。美股反彈一日後重拾跌勢，道指、標指見逾1周最大跌幅，及逾兩個月新低，美2年期10年期債息倒掛40.554基點。
道瓊斯工業平均指數收跌313點，跌幅1.02%，報30706點。標普500指數收跌43點，跌幅1.13%，報3855點。納斯達克綜合指數收跌109點，或0.96%，報11425點。
家得寶跌2.23%，報274.17美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而蘋果升1.57%，報156.9元，貢獻道指15點。
科技股方面，蘋果收市報156.9元，升1.56%，谷歌母公司Alphabet收市報101.14元，跌1.87%，亞馬遜收市報122.19元，跌1.98%，Facebook收市報146.09元，跌1.3%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.1%，報403點。德國DAX指數收跌1.04%，報12670點；法國CAC 40指數跌1.36%，報5979點；英國富時100指數收跌0.61%，報7192點。