聯儲局將議息，料加息75基點，並且其對利率和失業率的預估預計會明顯上調。「末日博士」魯賓尼預計全球年底陷入漫長而慘烈的衰退，一旦經濟「真正硬著陸」，美股可能會重挫40%。美股反彈一日後重拾跌勢，道指、標指見逾1周最大跌幅，及逾兩個月新低，美2年期10年期債息倒掛40.554基點。