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港股ADR跌222點 夜期低水173點 美期升亞股跌 騰訊音樂上市

美股向下，港股ADR跌222點或1.2%，報18559點，即月恒指夜期跌148點，報18608點，夜期低水173點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.34%，折合報84.18元；阿里巴巴（9988）跌2.34%，折合報84.18元；美團（3690）跌1.59%，折合報169.86元；匯控（0005）跌1.33%，折合報47.71元；建行（0939）跌0.67%，折合報4.68元。

道期現升0.064%；標期現升0.1%；納期現升0.12%。日股現跌0.87%，韓股現跌0.55%，澳股現跌1.04%。

VIX指數隔晚升5.43%或1.4點，報27.16點。美2年期10年期債息倒掛，現報40.701基點。

紐油現跌0.11%或0.09美元，報83.84美元；布油現跌0.26%或0.24美元，報90.38美元；金價現跌0%或0.09美元，報1664.8美元；LME 銅期貨隔晚升0.05%或4.5美元，報7758美元。美國10年期債息現跌0.16%或0.0059厘，報3.5571厘。

今日焦點股份可留意：

騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。

穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。

毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。

騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。

中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。

中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。

中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。

銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。

 

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