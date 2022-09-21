恒指今早低開142點或0.76%，報18638點，大市成交金額11億元；國指今早低開48點或0.76%，報6356點。恒生科技指數開市報3815點，跌1.01%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。農夫山泉（9633）、中石化（0386）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，51隻下跌，12隻無升跌。農夫山泉（9633）升1.56%，報45.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.45%，報70元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報207.6元，升0.29%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報130元，跌2.69%。
恒指續低於10天線(18911.34點)。科指續低於10天線(3935.77點)。
騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。開市報18元，較ADR升0.1%。
穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。開市報2.26元，跌0.88%。
毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。開市報0.8元，跌1.23%。
騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。騰訊開市報290.4元，跌1.02%。貝殼（2423）開市報47.85元，跌2.15%。美團（3690）開市報172.3元，跌0.17%。
中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。無成交，報2.82元。
中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。開市報51元，跌0.58%。
中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。開市報3.68元，跌0.54%。
銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。開市報1.93元，跌0.52%。
破頂股包括，太古（0019）創52周高，見59.15元，開市報59.15元，升0.08%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括騰盛博藥（2137）低見5.88元，開市報5.88元，跌0.51%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見1.05元，開市報1.05元，無升跌；小米（1810）低見10元，開市報10元，跌0.4%；信義玻璃（0868）低見13元，開市報13元，跌2.11%；潤泥（1313）低見4.41元，開市報4.41元，跌0.45%；香港電訊（6823）低見10.2元，開市報10.2元，跌0.2%；上實（0363）低見9.86元，開市報9.86元，跌4.64%；惠理（0806）低見2.11元，開市報2.11元，跌0.47%；中國鐵建（1186）低見4.29元，開市報4.29元，跌0.23%。
異動股
上升異動股，包括，鳳祥（9977）開市報1.01元，升31.17%；GBA集團（0261）開市報0.059元，升11.32%；合生（0754）開市報11元，升8.48%；三葉草生物（2197）開市報2.72元，升5.02%；再鼎醫藥（9688）開市報38.45元，升4.06%；諾輝健康（6606）開市報16元，升4.03%；順豐同城（9699）開市報6.64元，升3.91%；太平洋航運（2343）開市報2.9元，升3.57%；新高教（2001）開市報2.07元，升2.99%；中匯（0382）開市報2.21元，升2.79%；新城悅（1755）開市報6.69元，升2.76%。
下跌異動股，包括，鼎石資本（0804）開市報0.019元，跌5%；華科資本（1140）開市報0.4元，跌4.76%；上實（0363）見52周低9.86元，開市報9.86元，跌4.64%；申洲國際（2313）開市報70元，跌3.45%；普拉達（1913）開市報41.9元，跌3.12%；中海物業（2669）開市報7.93元，跌2.82%；嗶哩嗶哩（9626）開市報130元，跌2.69%；中信（0267）開市報7.87元，跌2.6%。
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