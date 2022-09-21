moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開142點 科指跌1% 騰訊音樂較ADR升0.1%

恒指今早低開142點或0.76%，報18638點，大市成交金額11億元；國指今早低開48點或0.76%，報6356點。恒生科技指數開市報3815點，跌1.01%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。農夫山泉（9633）、中石化（0386）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，51隻下跌，12隻無升跌。農夫山泉（9633）升1.56%，報45.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.45%，報70元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報207.6元，升0.29%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報130元，跌2.69%。

恒指續低於10天線(18911.34點)。科指續低於10天線(3935.77點)。

騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。開市報18元，較ADR升0.1%。

穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。開市報2.26元，跌0.88%。

毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。開市報0.8元，跌1.23%。

騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。騰訊開市報290.4元，跌1.02%。貝殼（2423）開市報47.85元，跌2.15%。美團（3690）開市報172.3元，跌0.17%。

中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。無成交，報2.82元。

中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。開市報51元，跌0.58%。

中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。開市報3.68元，跌0.54%。

銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。開市報1.93元，跌0.52%。

破頂股表現

破頂股包括，太古（0019）創52周高，見59.15元，開市報59.15元，升0.08%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，開市報0.72元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括騰盛博藥（2137）低見5.88元，開市報5.88元，跌0.51%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見1.05元，開市報1.05元，無升跌；小米（1810）低見10元，開市報10元，跌0.4%；信義玻璃（0868）低見13元，開市報13元，跌2.11%；潤泥（1313）低見4.41元，開市報4.41元，跌0.45%；香港電訊（6823）低見10.2元，開市報10.2元，跌0.2%；上實（0363）低見9.86元，開市報9.86元，跌4.64%；惠理（0806）低見2.11元，開市報2.11元，跌0.47%；中國鐵建（1186）低見4.29元，開市報4.29元，跌0.23%。

異動股

上升異動股，包括，鳳祥（9977）開市報1.01元，升31.17%；GBA集團（0261）開市報0.059元，升11.32%；合生（0754）開市報11元，升8.48%；三葉草生物（2197）開市報2.72元，升5.02%；再鼎醫藥（9688）開市報38.45元，升4.06%；諾輝健康（6606）開市報16元，升4.03%；順豐同城（9699）開市報6.64元，升3.91%；太平洋航運（2343）開市報2.9元，升3.57%；新高教（2001）開市報2.07元，升2.99%；中匯（0382）開市報2.21元，升2.79%；新城悅（1755）開市報6.69元，升2.76%。

下跌異動股，包括，鼎石資本（0804）開市報0.019元，跌5%；華科資本（1140）開市報0.4元，跌4.76%；上實（0363）見52周低9.86元，開市報9.86元，跌4.64%；申洲國際（2313）開市報70元，跌3.45%；普拉達（1913）開市報41.9元，跌3.12%；中海物業（2669）開市報7.93元，跌2.82%；嗶哩嗶哩（9626）開市報130元，跌2.69%；中信（0267）開市報7.87元，跌2.6%。

 

其他報道

祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控 內地經濟明年中前不太可能重開

港股ADR跌222點 夜期低水173點 美期升亞股跌 騰訊音樂上市

魯賓尼預計全球陷入漫長慘烈衰退 美息將升至4.25% 美股或重挫40%

美股重拾跌勢 道指、標指見逾兩個月新低 道指跌313點