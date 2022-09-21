網誌提及，中證監副主席方星海博士表示，將推動研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，此舉讓來自內地的人民幣本幣投資需求有效激活香港離岸人民幣股票的流動性，為人民幣國際化帶來新的催化劑。財庫局就此馬上主動出撃，將會通過兩項舉措推動市場發展，一是寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，增加金融機構參與未來雙幣股票市場莊家機制的誘因，以提高人民幣計價股票的流通量；二是聯同港交所主動接觸上市公司，積極推廣設立人民幣股票交易櫃檯的戰略意義及具體好處。

另外，兩地監管機構於8月宣布同意對滬深港通交易日曆進行優化，日後在香港和內地股票市場均為交易日的日子，即使在相應結算日為公眾假期的情況下，滬深港通交易都可以進行。

在「互聯互通2.0」的新時代下，符合條件在香港主要上市的海外企業證券將可納入港股通合資格證券範圍。這項新舉措將為香港提供十足「底氣」，讓財庫局積極到國際市場例如東南亞、南亞和中東國家「搶企業」，吸引它們到香港上市融資，繼而利用香港不同的專業服務及配套拓展市場。這也將是他下周訪問馬尼拉面見商界的重點之一。

在推動香港金融發展及人民幣國際化的道路上，財庫局力求「股債雙線、投融並舉」。當前環球主要經濟體開始進入利率上升周期，發行人民幣債券的成本與其他貨幣例如美元相比相對下降，有利推動更多發行人來港發行境外人民幣點心債。財庫局將於本周與廣東省發改革（省大灣區辦公室）聯合舉辦「拓展離岸人民幣債券市場 活用債券融資助力大灣區發展」座談會，一方面將鼓勵更多內地機構來港發行點心債，另一方面讓內地和香港政商民各界共同探討活用債券融資助力大灣區發展和推動人民幣國際化的未來方向。