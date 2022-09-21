美國議息前，亞股向下，美期升，美2年期10年期債息倒掛40.538基點，恒指今早低開142點，見半日頂，最多曾跌329點，半日高低波幅187點。恒指曾低見18451.44點，是3月15日18235.48點後最低。科指、國指則創3月16日後最低。
恒指半日跌284點或1.51%，報18496點，大市成交金額389億元；國指跌120點或1.88%，報6285點。恒生科技指數收報3758點，跌2.48%。
藍籌股成交金額107.94億元，佔大市成交27.74%；科指成份股成交金額78.46億元，佔大市成交20.16%；國指成份股成交金額115.71億元，佔大市成交29.74%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。九龍倉置業（1997）、中銀香港（2388）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，67隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升4.45%，收報152.5元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.46%，收報9.18元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報23元，升0.44%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低89.2元，收報89.75元，跌6.17%。
恒指續低於10天線(18897.15點)。科指續低於10天線(3930.11點)。
北水南下合計淨流入15.65億元，較上日減少10.83%，連續第2日流入，累計流入33.21億元。南水北上合計淨流出34.42億元人民幣，較上日增加558.57%，連續第2日流出，累計流出39.65億元。
就出售渣哥股權磋商，毛記葵涌（1716）股價曾急瀉逾23%。收報0.62元，跌23.46%。
美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單。中聯通（0762）收報3.66元，跌1.08%。
祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控（0005），內地經濟明年中前不太可能重開。見52周低42.9元，收報43.05元，跌1.26%。
騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。半日收報18.22元，較ADR高1.33%。
穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。收報2.19元，跌3.95%。
毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。收報0.62元，跌23.46%。
騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。騰訊見52周低287.6元，收報289.2元，跌1.43%。貝殼（2423）收報47.6元，跌2.66%。美團（3690）收報168.1元，跌2.61%。
中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。收報2.8元，跌0.71%。
中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。收報50.95元，跌0.68%。
中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。收報3.66元，跌1.08%。
銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。收報1.91元，跌1.55%。
破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見5.3元，收報5.25元，升1.55%；國泰（0293）創52周高，見9.2元，收報9.11元，升3.17%；在岸人民幣創52周高，見7.0455元，收報7.044元，跌0.36%；0太古（0019）創52周高，見59.9元，收報59.8元，升1.18%；中遠海能（1138）創52周高，見8.13元，收報7.96元，升7.57%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，收報0.71元，跌1.39%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；龍光地產（3380）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；時代中國（1233）低見0.98元，收報0.99元，跌3.88%；遠洋集團（3377）低見0.96元，收報0.98元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；融信中國（3301）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%；海通證券（6837）低見4.68元，收報4.7元，跌1.88%；民生教育（1569）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；指尖悅動（6860）低見0.126元，收報0.126元，跌0.79%；維亞生物（1873）低見1.41元，收報1.41元，跌4.08%。
120隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.93元，收報0.95元，跌3.06%；旭輝（0884）低見1.46元，收報1.46元，跌8.75%；中金（3908）低見12.7元，收報12.72元，跌1.4%；中信証券（6030）低見14.52元，收報14.54元，跌0.82%；舜宇（2382）低見89.2元，收報89.75元，跌6.17%；信利國際（0732）低見1.3元，收報1.33元，跌2.92%；小米（1810）低見9.71元，收報9.79元，跌2.49%；騰訊（0700）低見287.6元，收報289.2元，跌1.43%；IGG（0799）低見2.84元，收報2.85元，跌2.06%；廸生創建（0113）低見3.6元，收報3.6元，跌1.37%。
異動股
上升異動股，包括，Okura（1655）收報0.51元，升59.38%；青瓷遊戲（6633）收報6.42元，升21.36%；鳳祥（9977）收報0.93元，升20.78%；太陽國際（8029）收報0.249元，升14.22%；中盈盛達（1543）收報1.9元，升13.1%；卓越教育集團（3978）收報0.52元，升11.83%；嚐高美（8371）收報1.03元，升10.75%；樂透互娛（8198）收報0.5元，升9.89%；創勝集團醫藥（6628）收報10.82元，升8.41%；快餐帝國（1843）收報0.28元，升7.69%；中遠海能（1138）創52周高，見8.13元，收報7.96元，升7.57%。
下跌異動股，包括，毛記葵涌（1716）收報0.62元，跌23.46%；普天通信（1720）收報0.15元，跌14.29%；霸王（1338）收報0.051元，跌12.07%；華融金控（0993）收報0.107元，跌10.83%；大發地產（6111）創上市新低，見0.203元，收報0.203元，跌10.18%；佳兆業健康（0876）收報0.063元，跌10%；安能物流（9956）收報3.13元，跌9.8%；旭輝（0884）見52周低1.46元，收報1.46元，跌8.75%。
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