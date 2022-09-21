moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌284點 三大指數見半年新低 騰訊音樂上市 較ADR高1.3%

美國議息前，亞股向下，美期升，美2年期10年期債息倒掛40.538基點，恒指今早低開142點，見半日頂，最多曾跌329點，半日高低波幅187點。恒指曾低見18451.44點，是3月15日18235.48點後最低。科指、國指則創3月16日後最低。

恒指半日跌284點或1.51%，報18496點，大市成交金額389億元；國指跌120點或1.88%，報6285點。恒生科技指數收報3758點，跌2.48%。

藍籌股成交金額107.94億元，佔大市成交27.74%；科指成份股成交金額78.46億元，佔大市成交20.16%；國指成份股成交金額115.71億元，佔大市成交29.74%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。九龍倉置業（1997）、中銀香港（2388）、東方海外（0316）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，67隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升4.45%，收報152.5元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.46%，收報9.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報23元，升0.44%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低89.2元，收報89.75元，跌6.17%。

恒指續低於10天線(18897.15點)。科指續低於10天線(3930.11點)。

北水南下合計淨流入15.65億元，較上日減少10.83%，連續第2日流入，累計流入33.21億元。南水北上合計淨流出34.42億元人民幣，較上日增加558.57%，連續第2日流出，累計流出39.65億元。

就出售渣哥股權磋商，毛記葵涌（1716）股價曾急瀉逾23%。收報0.62元，跌23.46%。

美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單。中聯通（0762）收報3.66元，跌1.08%。

祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控（0005），內地經濟明年中前不太可能重開。見52周低42.9元，收報43.05元，跌1.26%。

騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。半日收報18.22元，較ADR高1.33%。

穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。收報2.19元，跌3.95%。

毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。收報0.62元，跌23.46%。

騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。騰訊見52周低287.6元，收報289.2元，跌1.43%。貝殼（2423）收報47.6元，跌2.66%。美團（3690）收報168.1元，跌2.61%。

中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。收報2.8元，跌0.71%。

中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。收報50.95元，跌0.68%。

中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。收報3.66元，跌1.08%。

銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。收報1.91元，跌1.55%。

破頂股表現

破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見5.3元，收報5.25元，升1.55%；國泰（0293）創52周高，見9.2元，收報9.11元，升3.17%；在岸人民幣創52周高，見7.0455元，收報7.044元，跌0.36%；0太古（0019）創52周高，見59.9元，收報59.8元，升1.18%；中遠海能（1138）創52周高，見8.13元，收報7.96元，升7.57%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.72元，收報0.71元，跌1.39%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；龍光地產（3380）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；時代中國（1233）低見0.98元，收報0.99元，跌3.88%；遠洋集團（3377）低見0.96元，收報0.98元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；融信中國（3301）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%；海通證券（6837）低見4.68元，收報4.7元，跌1.88%；民生教育（1569）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；指尖悅動（6860）低見0.126元，收報0.126元，跌0.79%；維亞生物（1873）低見1.41元，收報1.41元，跌4.08%。

120隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.93元，收報0.95元，跌3.06%；旭輝（0884）低見1.46元，收報1.46元，跌8.75%；中金（3908）低見12.7元，收報12.72元，跌1.4%；中信証券（6030）低見14.52元，收報14.54元，跌0.82%；舜宇（2382）低見89.2元，收報89.75元，跌6.17%；信利國際（0732）低見1.3元，收報1.33元，跌2.92%；小米（1810）低見9.71元，收報9.79元，跌2.49%；騰訊（0700）低見287.6元，收報289.2元，跌1.43%；IGG（0799）低見2.84元，收報2.85元，跌2.06%；廸生創建（0113）低見3.6元，收報3.6元，跌1.37%。

異動股

上升異動股，包括，Okura（1655）收報0.51元，升59.38%；青瓷遊戲（6633）收報6.42元，升21.36%；鳳祥（9977）收報0.93元，升20.78%；太陽國際（8029）收報0.249元，升14.22%；中盈盛達（1543）收報1.9元，升13.1%；卓越教育集團（3978）收報0.52元，升11.83%；嚐高美（8371）收報1.03元，升10.75%；樂透互娛（8198）收報0.5元，升9.89%；創勝集團醫藥（6628）收報10.82元，升8.41%；快餐帝國（1843）收報0.28元，升7.69%；中遠海能（1138）創52周高，見8.13元，收報7.96元，升7.57%。

下跌異動股，包括，毛記葵涌（1716）收報0.62元，跌23.46%；普天通信（1720）收報0.15元，跌14.29%；霸王（1338）收報0.051元，跌12.07%；華融金控（0993）收報0.107元，跌10.83%；大發地產（6111）創上市新低，見0.203元，收報0.203元，跌10.18%；佳兆業健康（0876）收報0.063元，跌10%；安能物流（9956）收報3.13元，跌9.8%；旭輝（0884）見52周低1.46元，收報1.46元，跌8.75%。

 

其他報道

許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」吸引他們赴港上市

滬深三大指數半日向下 滬指一度跌穿3100點

中歐商會：政治目標高於經濟 降投資內地吸引力

1個月HIBOR升至2.5948% 續創兩年九個月高

亞開行下調亞洲經濟增長 內地降至3.3% 香港大削至0.2%

就出售渣哥股權磋商 毛記葵涌股價曾急瀉逾23%

美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單

GAP據報裁減約500個職位 涉三藩市、紐約及亞洲辦公室

滬深三大指數低開 人行淨投放190億人幣

恒指低開142點 科指跌1% 騰訊音樂較ADR升0.1%