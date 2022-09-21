美國議息前，亞股向下，美期升，美2年期10年期債息倒掛40.538基點，恒指今早低開142點，見半日頂，最多曾跌329點，半日高低波幅187點。恒指曾低見18451.44點，是3月15日18235.48點後最低。科指、國指則創3月16日後最低。