俄羅斯總統普京今日透過全國電視演講中宣布將「局部動員」，並揚言要吞併俄軍已經佔領的烏克蘭領土。
綜合多家外電，普京稱美國及其盟友正試圖「摧毀」俄羅斯，俄羅斯的行動是「為捍衛俄羅斯主權、安全和領土完整所採取的緊急、必要步驟」。俄羅斯正在與整個北約戰鬥。
「我們將竭儘所能捍衛俄羅斯領土，這絕非虛張聲勢。」普京表示，局部動員將意味著徵調預備役進入軍隊服役，立即生效。
受消息刺激，美國國債和其他避險資產價格上升，十年期國債收益率下跌4個基點，年期相若的德國國債利率下降5個基點；現貨黃金一度抽升至每盎司1676.19美元。亞太區股市普遍下跌。
其他報道
【有片：選股王】內地南方持續高温用電需求大 兗礦短線或試29元
【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數反覆向下 後市或下試全年低位
恒指半日跌284點 三大指數見半年新低 騰訊音樂上市 較ADR高1.3%
許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」吸引他們赴港上市
恒指半日跌284點 三大指數見半年新低 騰訊音樂上市 較ADR高1.3%
許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」吸引他們赴港上市
亞開行下調亞洲經濟增長 內地降至3.3% 香港大削至0.2%
港股ADR跌222點 夜期低水173點 美期升亞股跌 騰訊音樂上市
魯賓尼預計全球陷入漫長慘烈衰退 美息將升至4.25% 美股或重挫40%