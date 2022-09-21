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普京揚言「局部軍事動員」吞併烏克蘭領土 美債黃金等抽升

俄羅斯總統普京今日透過全國電視演講中宣布將「局部動員」，並揚言要吞併俄軍已經佔領的烏克蘭領土。

綜合多家外電，普京稱美國及其盟友正試圖「摧毀」俄羅斯，俄羅斯的行動是「為捍衛俄羅斯主權、安全和領土完整所採取的緊急、必要步驟」。俄羅斯正在與整個北約戰鬥。

「我們將竭儘所能捍衛俄羅斯領土，這絕非虛張聲勢。」普京表示，局部動員將意味著徵調預備役進入軍隊服役，立即生效。

受消息刺激，美國國債和其他避險資產價格上升，十年期國債收益率下跌4個基點，年期相若的德國國債利率下降5個基點；現貨黃金一度抽升至每盎司1676.19美元。亞太區股市普遍下跌。

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