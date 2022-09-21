綜合多家外電，普京稱美國及其盟友正試圖「摧毀」俄羅斯，俄羅斯的行動是「為捍衛俄羅斯主權、安全和領土完整所採取的緊急、必要步驟」。俄羅斯正在與整個北約戰鬥。

「我們將竭儘所能捍衛俄羅斯領土，這絕非虛張聲勢。」普京表示，局部動員將意味著徵調預備役進入軍隊服役，立即生效。

受消息刺激，美國國債和其他避險資產價格上升，十年期國債收益率下跌4個基點，年期相若的德國國債利率下降5個基點；現貨黃金一度抽升至每盎司1676.19美元。亞太區股市普遍下跌。

其他報道

友邦洽購菲律賓MediCard 估值逾27億

【有片：選股王】內地南方持續高温用電需求大 兗礦短線或試29元

【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數反覆向下 後市或下試全年低位

恒指半日跌284點 三大指數見半年新低 騰訊音樂上市 較ADR高1.3%

許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」吸引他們赴港上市

恒指半日跌284點 三大指數見半年新低 騰訊音樂上市 較ADR高1.3%

許正宇：積極到東南亞、南亞和中東國家「搶企業」吸引他們赴港上市

滬深三大指數半日向下 滬指一度跌穿3100點

中歐商會：政治目標高於經濟 降投資內地吸引力

1個月HIBOR升至2.5948% 續創兩年九個月高

亞開行下調亞洲經濟增長 內地降至3.3% 香港大削至0.2%

就出售渣哥股權磋商 毛記葵涌股價曾急瀉逾23%

美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單

GAP據報裁減約500個職位 涉三藩市、紐約及亞洲辦公室

滬深三大指數低開 人行淨投放190億人幣

恒指低開142點 科指跌1% 騰訊音樂較ADR升0.1%

祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控 內地經濟明年中前不太可能重開

港股ADR跌222點 夜期低水173點 美期升亞股跌 騰訊音樂上市

魯賓尼預計全球陷入漫長慘烈衰退 美息將升至4.25% 美股或重挫40%

美股重拾跌勢 道指、標指見逾兩個月新低 道指跌313點