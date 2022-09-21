各大銀行近年積極發展金融科技，東亞銀行（0023）資訊科技部主管暨金融科技發展部主管梁兆恩表示，該行與金融科企合作的平台BEAST成立不足一年，目前有70個合作伙伴，包括科技基建公司、初創企業等。目前已經完成推出6個項目，主要是區塊鏈、雲端技術等後台運作，準備推出的項目有10個，另有7個正在驗證概念（proof of concept）階段，及有50個項目正在發展。
梁兆恩表示，除了內部改善效率項目，亦包括對客戶應用，例如第四季擬與前金管局總裁陳德霖旗下的圓幣科技合作，透過數碼化驗證簡化中小企開戶和更新公司資料的程序，亦會推出在財富管理的應用，他期望每個業務部門，都有能使用的金融科技應用。
東亞設有共享辦公室，免費向目前進行項目概念認證的合作伙伴開放，目前有7至10間公司入駐，該行亦為每個進行概念認證的項目提供最多30萬元的資助，機構可應用銀行數據在安全沙盒中測試。梁兆恩認為，銀行發展金融科技需與伙伴合作，亦要融入科企快速測試並改進產品的思維文化。
金管局昨日公布將就未來可能發行數碼港元準備工作，梁兆恩認為數碼港元仍在仍是相當初步階段，該行目前會在技術進行探索，例如研究配合智能合約改善營運效率，以及在客戶忠誠度計劃，或在跨境上應用。
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