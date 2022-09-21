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美議息、俄軍動員 避險資產升 恒指跌336點 三大指數齊見半年低 北水流入倍增

聯儲局議息，亞股向下，午後普京揚言「局部軍事動員」吞併烏克蘭領土，美期一度倒跌，歐股低開，資金流入避險資產，美匯指數、金價、美債價齊向上，油價亦有較大升幅，恐慌指數上升，VIX指數升1.91%，報27.68點，VHSI指數升4.75%，港股午後跌幅擴大，三大指數齊見3月15日後收市新低。

紐油現升3.2%或2.69美元，報86.63美元；布油現升3.14%或2.84美元，報93.47美元；金價現升0.36%或6美元，報1670.89美元。美國10年期債息現跌0.92%或0.0331厘，報3.5299厘。

恒指今早低開142點，見全日低位，低位跌346點，全日高低波幅204點。恒指低見18434.65點，是3月15日後最低。科指、國指見3月16日後低。

恒指收市跌336點或1.79%，報18444點，大市成交金額813億元，較上日增加11.35%；國指跌138點或2.16%，報6267點。恒生科技指數收報3737點，跌3.03%。

藍籌股成交金額361.82億元，佔大市成交44.5%；科指成份股成交金額184.59億元，佔大市成交22.7%；國指成份股成交金額285.37億元，佔大市成交35.1%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，63隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升3.15%，收報150.6元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌10.51%，收報85.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報16.46元，升0.24%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低85.1元，收報85.6元，跌10.51%。

恒指續低於10天線(18891.92點)。科指續低於10天線(3927.99點)。

北水南下合計淨流入44.25億元，較上日增加152.09%，淨流入金額是9月14日49.63億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入61.81億元。南水北上合計淨流出30.6億元人民幣，較上日增加485.36%，連續第2日流出，累計流出35.83億元。

午後消息股表現

東亞（0023）發展科企合作平台，為概念認證項目提供最多30元資助。收報9.92元，跌0.7%。

羚邦（2230）：公司最新簽約日本知名運動動畫版權，年底公布。收報0.144元，跌4%。

友邦（1299）洽購菲律賓MediCard，估值逾27億。收報71.3元，跌0.49%。

今早及隔晚消息股表現

就出售渣哥股權磋商，毛記葵涌（1716）股價曾急瀉逾23%。收報0.58元，跌28.4%。

美國將中聯通列入國安威脅通信設備和服務清單。中聯通（0762）收報3.68元，跌0.54%。

祈耀年：仍堅信分拆會損害匯控（0005），內地經濟明年中前不太可能重開。收報47.4元，跌1.96%。

騰訊音樂（1698）以介紹方式上市，ADR隔晚收市價相當於每股17.98元。收市報18.22元，較隔晚ADR升1.33%。

穆迪進一步降碧桂園（2007）評級至Ba2。收報2.19元，跌3.95%。

毛記葵涌（1716）：正就出售渣哥股權磋商，惟不一定會落實。收報0.58元，跌28.4%。

騰訊（0700）再傳減持貝殼（2423）、美團（3690），發言人澄清：不需集資亦無減持時間表。騰訊見52周低286元，收報286元，跌2.52%。貝殼（2423）收報47.2元，跌3.48%。美團（3690）收報167.5元，跌2.95%。

中電信（0728）8月5G上客量加快至2.44億戶。收報2.8元，跌0.71%。

中移動（0941）8月5G上客量加快至5.39億戶。收報50.95元，跌0.68%。

中聯通（0762）5G上客量累計達1.95億戶，上月淨增488萬戶。收報3.68元，跌0.54%。

銀行高層控富商未履約購商湯（0020）持股違約，索賠逾950萬元。收報1.9元，跌2.06%。

破頂股表現

破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見5.3元，收報5.24元，升1.35%；玄武雲（2392）創上市新高，見8.17元，收報8.09元，升5.06%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.22元，收報1.14元，升3.64%；國泰（0293）創52周高，見9.2元，收報8.94元，升1.25%；在岸人民幣創52周高，見7.0542元，收報7.0529元，跌0.49%；0太古（0019）創52周高，見61.3元，收報59.75元，升1.1%；中遠海能（1138）創52周高，見8.2元，收報8.18元，升10.54%；專業旅運（1235）創52周高，見0.29元，收報0.27元，升12.5%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.77元，收報0.76元，升5.56%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

43隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.61元，收報2.7元，跌3.57%；康橋悅（2205）低見0.76元，收報0.76元，跌6.17%；中國動向（3818）低見0.325元，收報0.33元，跌2.94%；禹洲（1628）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；龍光地產（3380）低見0.66元，收報0.69元，升2.99%；時代中國（1233）低見0.98元，收報0.99元，跌3.88%；遠洋集團（3377）低見0.96元，收報0.96元，跌2.04%；瑞安房地產（0272）低見0.84元，收報0.85元，跌2.3%；中駿集團（1966）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；融信中國（3301）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%。

129隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.93元，收報0.94元，跌4.08%；旭輝（0884）低見1.4元，收報1.42元，跌11.25%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中金（3908）低見12.7元，收報12.84元，跌0.47%；中信証券（6030）低見14.52元，收報14.58元，跌0.55%；舜宇（2382）低見85.1元，收報85.6元，跌10.51%；信利國際（0732）低見1.3元，收報1.35元，跌1.46%；小米（1810）低見9.71元，收報9.75元，跌2.89%；騰訊（0700）低見286元，收報286元，跌2.52%；IGG（0799）低見2.84元，收報2.88元，跌1.03%。

異動股

上升異動股，包括，鳳祥（9977）收報0.98元，升27.27%；陸慶（8052）收報0.035元，升20.69%；Okura（1655）收報0.385元，升20.31%；清晰醫療（1406）收報1.29元，升15.18%；太陽國際（8029）收報0.248元，升13.76%；中盈盛達（1543）收報1.9元，升13.1%；中泛控股（0715）收報0.044元，升12.82%；金匯（8160）收報0.098元，升12.64%；專業旅運（1235）創52周高，見0.29元，收報0.27元，升12.5%；青瓷遊戲（6633）收報5.94元，升12.29%；嚐高美（8371）收報1.04元，升11.83%。

下跌異動股，包括，毛記葵涌（1716）收報0.58元，跌28.4%；安能物流（9956）收報2.99元，跌13.83%；旭輝（0884）見52周低1.4元，收報1.42元，跌11.25%；酷派（2369）見52周低0.098元，收報0.107元，跌10.83%；舜宇（2382）見52周低85.1元，收報85.6元，跌10.51%；北京燃氣藍天（6828）收報0.11元，跌9.84%；卡撒天嬌（2223）收報0.39元，跌9.3%；心通醫療（2160）收報2.56元，跌9.22%。

 

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