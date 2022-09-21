中國歐盟商會發表報告指，一些歐洲國家在華公司正在重新考慮他們在華投資的決策。中國外交部發言人汪文斌表示，中方發布的前8個月的外國對華投資數據中，在對華投資增長最快的國家裡，歐洲國家也位列其中。在新冠肺炎疫情仍然持續蔓延，世界經濟陷入嚴重衰退的背景下，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，為各國企業在華經營提供了有力保障。「如果要算總賬的話，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。」