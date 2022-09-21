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中國外交部汪文斌：美方以所謂國家安全為藉口打壓中國企業

美國聯邦通信委員會（FCC）將中國聯通（美洲）運營有限公司和Pacific Networks Corp的設備及服務列入其視為構成「國家安全威脅的通信設備和服務清單」。

中國外交部發言人汪文斌就事件表示堅決反對，批評這是美方以所謂國家安全為藉口，濫用國家力量並無理打壓中國企業的又一案例，違反市場經濟規則，嚴重損害中國企業利益。

汪文斌敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國聯通（0762）今日收報3.68元，跌0.5%，全日成交4930萬元。

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