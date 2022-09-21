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匯豐降今年內地經濟增長至3.5% 疫情外需地產拖低經濟增長

匯豐發表報告，將今年內地經濟增長預期，由4.1%降至3.5%，明年經濟增長預測則由5.8%降至5.2%。匯豐指出，新冠肺炎疫情持續出現，雖然程度不如早前爆發嚴重，但進一步損害消費氣氛；近期支持經濟增長的出口亦出現明顯放緩，製造業外部需求削弱。房地產仍然是主要是市場關注，廣泛地影響8月主要經濟活動數據復蘇。

不過內地加強基建投資政策，製造業投資在今年也超過整體投資，加上科技和綠色經濟投資，認為在未來數月可以帶動經濟有溫和的恢復，內地為以上投資，提供了再貸款、專項貸等資金資助。

匯豐相信，中央政策仍需要推出完整政策推動疲弱的房地產市場，同時加強對基建和企業的直接支持，以抵銷房地產疲弱的外溢效應，而財政政策工具則以定向為主，向特定行業提供流動性。

財政政策方面，該行認為考慮通脹溫和後，人行仍有寬鬆的空間，但人行與全球央行緊縮政策背馳，考慮資金外流和貶值壓力後，認為人行會轉向更多以降低存款準備金率作寬鬆，該行認為今年第四季人行會再降存款準備金率0.25點，明年上半年再降0.5百分點。

匯豐預期第三季經濟增長將較預期中放緩，預期第三和第四季經濟增長分別為2.5%和1.6%，分別下調1.4和3.3個百分點，雖然明年仍有部分不利因素，但認為可以進入穩定復蘇。

 

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