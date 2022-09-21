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TVB：Big Big Shop裁員約10人 將升級轉型

市場有傳，電視廣播（0511）（TVB）旗下電商業務之一的Big Big Shop重組及裁員，並指受影響的裁員人數達10多人。TVB發出回應指，確認電商業務群進入升級轉型及資源整合階段，即日開始big big shop將升級轉型，部分員工已調職，未獲內部轉職者約10人左右，會依例賠償。

該集團指，為拓取最大的業務效益，電商業務群進入升級轉型及資源整合階段，即日開始big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。集團據此重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已調職；未能安排內部轉職的員工約有十人左右，會按照勞工法例支付離職賠償。TVB預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。

TVB今日股價收報3.89元，升4.29%，成交額達132萬元。

 

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