胡博思指，虛擬銀行在香港的滲透率高，至今年7月，已有170萬人於虛銀開立銀行戶口，相信此上升趨勢會持續。現時Mox收入狀況正面，加上銀行不斷推出新產品，料虧損將逐步減少，維持目標至2025年前做到收支平衡。

該行明年上半年推出股票交易服務，可買港股及美股，Mox策略主管許崇軒期望，Mox可成為第一間推介股票交易的虛擬銀行。近期將與金管局商討相關的監管細節，惟暫未有詳情公布。許崇軒又指，於Mox開立信用卡的過程簡單快捷，現已收逾30萬個信用卡申請。此外，即將推出商戶消費分期計畫，適用於指定商戶消費，可將支付期拉長至12個月，較該行已有的簽帳分期，前者則沒有利息費用。

對於最近息口向上，顧客策略及發展總監馮婉欣表示，Mox提供不少較高利率的短期存款，現時新開戶的客人亦可享有兩個月3%的存款年利率，完成Mox Bonus任務，可享最高3.7%的年利率。馮婉欣指，利率會按市場環境及公司策略作調整。現時累計已派發逾1億元現金回贈，並期望日後推更多不同方式吸引客人。