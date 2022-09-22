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金管局：銀行很有可能調高最優惠利率 料壞賬率將小幅上升但幅度輕微

聯儲局預計及後會議將繼續大幅加息，金管局總裁余偉文表示，隨着港元拆息上升趨近美息，多間銀行已上調新造按揭鎖息上限，在聯儲局多次加息及可能在其餘會議繼續加息預期下，本地銀行很有可能會調高存貸利率，包括最優惠利率。實際加息決定，視乎銀行資金成本考慮。

對於加息對資產質素影響，余偉文認為香港、內地和環球經濟回落，壞賬率很自然會上升，但幅度不會太高，目前壞賬率為1%，對比歷史水平和國際水平皆不高，特別是按揭貸款資產質素穩定，當局在銀行批出按揭時，對貸款比率和借款人還款能力要求有嚴格標準。

在加息環境下，余偉文呼籲市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。雖然目前樓價下跌5%，但會否因加息限制放寬按揭要求的空間，余偉文表示，措施調整因應樓市周期改變，除樓價和交投量，同時考慮香港和環球經濟、失業率等情况，當局一直監察市場，在有需要會作出調整。他又指，樓價不是受利率單一因素影響，也視乎樓市供求、整體經濟、失業率等情況。

金管局在去年底至今年初，增發1200億元外匯基金票據，從銀行體系總結餘吸收多餘流動性，對於是否見到銀行有減發增加流動性需求，余偉文指暫未見銀行有減發或增發需求，當局會監察市場情况，特別是銀行對票據供需作出調整。

 