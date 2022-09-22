港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升1.1點子至2.60583%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升10日是2022年8月16日，當日拆息報1.87446%。
港元現報7.8498元升值2點子，今早曾貶至7.85元，亦曾升值最多6點子，報7.8494元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升24.64點子至1.41905%；1星期HIBOR跌2.54點子至1.94119%；2星期HIBOR升4.27點子至2.49417%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.36點子至3.18202%；6個月期HIBOR升6.14點子至3.73244%；12個月期HIBOR升4.99點子至4.17935%。
美元指數現報111.624升值0.982點或0.89%。
美元1個月期LIBOR報3.05186%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.446%，連續6日收窄，利差是2022年4月20日後最高，當日差距為-0.4439%
對上一次連續6日收窄，是2022年8月11日，當日利差報-0.7534%。
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