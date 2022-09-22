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恒指半日跌347點 曾穿18000關 見2011年後新低

聯儲局加息、偏鷹派，港股向下，恒指低見17965.33點，是2011年12月19日17821.52點後最低，科指、國指亦見半年低。

恒指今早低開363點，高位跌249點，低位跌479點，半日高低波幅230點。

恒指半日跌347點或1.88%，報18097點，大市成交金額477億元；國指跌98點或1.57%，報6168點。恒生科技指數收報3660點，跌2.07%。

藍籌股成交金額192.04億元，佔大市成交40.25%；科指成份股成交金額116.9億元，佔大市成交24.5%；國指成份股成交金額154.48億元，佔大市成交32.38%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。舜宇（2382）、百威（1876）、周大福（1929）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，67隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.64%，收報12.52元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.6%，收報5.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.58元，升1.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見51.4元，收報53.3元，跌12.55%。

恒指續低於10天線(18797.25點)。科指續低於10天線(3892.6點)。

北水南下合計淨流入14.12億元，較上日減少68.08%，連續第3日流入，累計流入75.93億元，對上一次連續3日淨流入是9月15日。南水北上合計淨流出37.03億元人民幣，較上日增加21.02%，連續第3日流出，累計流出72.85億元。

攜程（9961）第二季扭虧，轉賺6900萬元，中期則蝕9.2億。收報192.5元，跌6.55%。

海底撈（6862）「勸退」4執董簡化董事會， 推COO輪值計劃。收報15.14元，跌2.7%。

金利來（0533）擬年底前回購最多1000萬元股份。收報1.24元，升3.33%。

電視廣播（0511）（TVB）旗下電商業務Big Big Shop裁員約10人，將升級轉型。收報3.87元，跌0.51%。

阿里減持23萬股快狗打車（2246），套現147萬。收報5.21元，跌7.13%。

比亞迪（1211）擬進軍英國，與當地經銷商Pendragon磋商進入後期階段。收報214.2元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見7.0949元，收報7.0893元，跌0.55%；0中遠海能（1138）創52周高，見8.65元，收報8.04元，跌1.71%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.78元，收報0.75元，跌1.32%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。

破底股方面

65隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.88元，收報6.91元，跌2.12%；佳兆業美好（2168）低見2.52元，收報2.53元，跌6.3%；時代鄰里（9928）低見0.66元，收報0.66元，跌1.49%；融創服務（1516）低見2.14元，收報2.17元，跌2.69%；合景悠活（3913）低見1.13元，收報1.15元，跌0.86%；遠洋服務（6677）低見2.1元，收報2.17元，跌4.82%；禹洲（1628）低見0.26元，收報0.27元，無升跌；時代中國（1233）低見0.94元，收報0.96元，跌3.03%；遠洋集團（3377）低見0.95元，收報0.96元，無升跌；中國新城鎮（1278）低見0.05元，收報0.054元，跌10%。

156隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.54元，收報0.54元，跌6.9%；合景泰富（1813）低見1.3元，收報1.33元，跌0.75%；寶龍地產（1238）低見0.92元，收報0.92元，跌2.13%；招商局置地（0978）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；新城發展（1030）低見2.26元，收報2.27元，跌2.99%；旭輝（0884）低見1.35元，收報1.42元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.28元，收報3.35元，跌0.89%；中金（3908）低見12.58元，收報12.58元，跌2.02%；中信証券（6030）低見14.32元，收報14.46元，跌0.82%；光大證券（6178）低見4.65元，收報4.67元，跌0.64%。

異動股

上升異動股，包括，三巽控股（6611）收報0.32元，升18.52%；金輝（0137）收報1.32元，升11.86%；Okura（1655）收報0.425元，升10.39%；創勝集團醫藥（6628）收報10.88元，升9.51%；金禧國際（0091）收報0.139元，升8.59%；中國擎天軟件（1297）收報0.385元，升8.45%；築友智造（0726）收報0.45元，升8.43%；喆麗控股（2209）收報0.61元，升7.02%；泰和小貸（1915）收報3.35元，升6.35%；東曜藥業（1875）收報3元，升6.01%；翠華控股（1314）收報0.198元，升5.32%。

下跌異動股，包括，蘇新服務（2152）創上市新低，見5元，收報5元，跌17.63%；陸慶（8052）收報0.029元，跌17.14%；栢能集團（1263）見52周低5.12元，收報5.22元，跌16.08%；上坤（6900）創上市新低，見0.11元，收報0.114元，跌15.56%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見51.4元，收報53.3元，跌12.55%；時富金融（0510）收報0.32元，跌11.11%；澳博（0880）收報2.7元，跌10.89%；易緯集團（3893）收報0.33元，跌10.81%；聯易融（9959）創上市新低，見4.13元，收報4.15元，跌10.75%；有線（1097）收報0.042元，跌10.64%。

 

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