美國聯儲局加息75個點子，聯邦基金利率目標最高上調至3.25厘，符合市場預期。利率點陣圖顯示，2023年、2024年底聯邦基金利率預期中值較6月的3.8%、3.4%，上調至4.6%，3.9%，意味未來將加大加息力度。今年餘下時間聯儲局有機會再加息125點子，市場預期11月加息75點子，12月加50點子。聯儲局進取加息步伐，美股下挫，即使聯儲局主席講話曾帶動反彈，但結果仍是低位。納指跌1.8%，標指跌1.7%。
亞洲區內主要股市受壓，內地A股具抗跌，港股跌幅榜居前。上證及創板半日跌約0.3%。恒指低開後最多跌2.6%，曾失守18000點關口，創年內新低17965點，之後有反彈，半日收報18,097點，跌1.88%。大市成交稍增，半日有478億元。短線超賣有或反彈，但難持久。
高增長股捱沽，阿里巴巴（9988）跌3%，小鵬（9868）跌13%。出行消費股跌幅明顯，攜程（9961）跌7%，新秀麗（1910）國航（0753）跌3%。不過，科技股偏好，高偉電子（1415）上海復旦（1385）升1%、2%。防守性食品飲料股堅挺，康師傅（0322）升逾2%突破14元，短線上升動力增。前阻力14元變化短線支持，可以留意。
劉思明