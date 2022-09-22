美國聯儲局加息75個點子，聯邦基金利率目標最高上調至3.25厘，符合市場預期。利率點陣圖顯示，2023年、2024年底聯邦基金利率預期中值較6月的3.8%、3.4%，上調至4.6%，3.9%，意味未來將加大加息力度。今年餘下時間聯儲局有機會再加息125點子，市場預期11月加息75點子，12月加50點子。聯儲局進取加息步伐，美股下挫，即使聯儲局主席講話曾帶動反彈，但結果仍是低位。納指跌1.8%，標指跌1.7%。