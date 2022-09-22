moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】防守性食品飲料股堅挺 康師傅短線上升動力

美國聯儲局加息75個點子，聯邦基金利率目標最高上調至3.25厘，符合市場預期。利率點陣圖顯示，2023年、2024年底聯邦基金利率預期中值較6月的3.8%、3.4%，上調至4.6%，3.9%，意味未來將加大加息力度。今年餘下時間聯儲局有機會再加息125點子，市場預期11月加息75點子，12月加50點子。聯儲局進取加息步伐，美股下挫，即使聯儲局主席講話曾帶動反彈，但結果仍是低位。納指跌1.8%，標指跌1.7%。

亞洲區內主要股市受壓，內地A股具抗跌，港股跌幅榜居前。上證及創板半日跌約0.3%。恒指低開後最多跌2.6%，曾失守18000點關口，創年內新低17965點，之後有反彈，半日收報18,097點，跌1.88%。大市成交稍增，半日有478億元。短線超賣有或反彈，但難持久。

高增長股捱沽，阿里巴巴（9988）跌3%，小鵬（9868）跌13%。出行消費股跌幅明顯，攜程（9961）跌7%，新秀麗（1910）國航（0753）跌3%。不過，科技股偏好，高偉電子（1415）上海復旦（1385）升1%、2%。防守性食品飲料股堅挺，康師傅（0322）升逾2%突破14元，短線上升動力增。前阻力14元變化短線支持，可以留意。

劉思明

投資版副主編