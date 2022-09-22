恒指今早低開363點，早市曾跌最多479點，高位跌249點，午後維持高低波幅230點。

恒指收市跌296點或1.61%，報18147點，大市成交金額851億元，較上日增加4.79%；國指跌71點或1.14%，報6195點。恒生科技指數收報3673點，跌1.7%。

藍籌股成交金額389.51億元，佔大市成交45.77%；科指成份股成交金額208.85億元，佔大市成交24.54%；國指成份股成交金額301.23億元，佔大市成交35.39%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、中石化（0386）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，62隻下跌，0隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.98%，收報12.44元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.69%，收報12.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見1.84元，收報1.94元，升2.11%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見51.4元，收報53.9元，跌11.57%。

恒指續低於10天線(18802.29點)。科指續低於10天線(3893.97點)。

北水南下合計淨流入30.35億元，較上日減少31.41%，連續第3日流入，累計流入92.16億元。南水北上合計淨流出36.49億元人民幣，較上日增加19.24%，連續第3日流出，累計流出72.31億元。

恒指曾跌最多2.6%，是9月14日後最大跌幅，今曾低見17965.33點，是2011年12月19日17821.52點後最低。今日收市報18147.95點，是2011年12月20日後收市新低，當日報18080.2點。連跌兩日，累計跌633.47點。

科指曾跌最多3.5%，是8月10日後最大跌幅，今曾低見3606.66點，是3月15日3463.44點後最低。今日收市報3673.8點，是3月15日後收市新低，當日報3472.42點。連跌2日，累計跌180.18點。

國指曾跌最多2.44%，是9月14日後最大跌幅，今曾低見6114.34點，是3月15日6051.62點後最低。今日收市報6195.9點，是3月15日後收市新低，當日報6123.94點。連跌2日，累計跌209.48點。

午後消息股表現

匯豐上調最優惠利率0.125厘 存息加0.124厘 稱已考慮對經濟社會的影響。匯控（0005）收報45.7元，跌3.59%。中銀香港（2388）收報26.55元，跌0.75%。渣打（2888）收報53.1元，跌1.21%。

今早及隔晚消息股表現

攜程（9961）第二季扭虧，轉賺6900萬元，中期則蝕9.2億。收報196.7元，跌4.51%。

海底撈（6862）「勸退」4執董簡化董事會， 推COO輪值計劃。收報15元，跌3.6%。

金利來（0533）擬年底前回購最多1000萬元股份。收報1.24元，升3.33%。

電視廣播（0511）（TVB）旗下電商業務Big Big Shop裁員約10人，將升級轉型。收報3.81元，跌2.06%。

阿里減持23萬股快狗打車（2246），套現147萬。收報5.11元，跌8.91%。

比亞迪（1211）擬進軍英國，與當地經銷商Pendragon磋商進入後期階段。收報215元，跌1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見7.0956元，收報7.0784元，跌0.4%；0中遠海能（1138）創52周高，見8.65元，收報7.85元，跌4.03%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升1.32%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.6元，收報9.12元，升6.67%。

破底股方面

64隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.87元，收報6.97元，跌1.27%；佳兆業美好（2168）低見2.52元，收報2.53元，跌6.3%；時代鄰里（9928）低見0.63元，收報0.65元，跌2.99%；融創服務（1516）低見2.14元，收報2.21元，跌0.9%；越秀服務（6626）低見2.99元，收報3.04元，跌1.62%；合景悠活（3913）低見1.13元，收報1.16元，無升跌；遠洋服務（6677）低見2.1元，收報2.2元，跌3.51%；寶龍地產（1238）低見0.91元，收報0.92元，跌2.13%；禹洲（1628）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；時代中國（1233）低見0.94元，收報0.96元，跌3.03%。

169隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.53元，收報0.54元，跌6.9%；合景泰富（1813）低見1.3元，收報1.34元，無升跌；招商局置地（0978）低見0.56元，收報0.57元，無升跌；新城發展（1030）低見2.25元，收報2.28元，跌2.56%；旭輝（0884）低見1.35元，收報1.4元，跌1.41%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.28元，收報3.36元，跌0.59%；中金（3908）低見12.52元，收報12.7元，跌1.09%；中信証券（6030）低見14.28元，收報14.42元，跌1.1%；光大證券（6178）低見4.65元，收報4.73元，升0.64%。

異動股

上升異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.52元，升13.04%；冠軍科技集團（0092）收報0.08元，升9.59%；青瓷遊戲（6633）收報6.48元，升9.09%；艾德韋宣（9919）收報1.09元，升9%；喆麗控股（2209）收報0.62元，升8.77%；築友智造（0726）收報0.445元，升7.23%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見9.6元，收報9.12元，升6.67%；泰和小貸（1915）收報3.34元，升6.03%；惠生工程（2236）收報0.265元，升6%。

下跌異動股，包括，栢能集團（1263）見52周低4.98元，收報4.98元，跌19.94%；金匯（8160）收報0.08元，跌18.37%；大唐集團（2117）創上市新低，見1.15元，收報1.3元，跌17.2%；陸慶（8052）收報0.029元，跌17.14%；上坤（6900）創上市新低，見0.11元，收報0.112元，跌17.04%；港龍中國地產（6968）創上市新低，見3.08元，收報3.19元，跌13.55%；中建富通（0138）收報0.156元，跌12.85%；匯安智能科技（8379）收報0.123元，跌12.14%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見51.4元，收報53.9元，跌11.57%；H&H國際（1112）收報8.33元，跌11%。

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