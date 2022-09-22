政府統計處公布，8月消費物價指數按年升1.9%，按月持平。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年8月份的按年升幅（即基本通脹率）升1.8%，較7月的1.9%為低。
政府發言人表示，8月消費物價通脹整體上維持溫和。食品和衣履價格的按年升幅略為緩和，儘管仍然明顯。能源相關項目價格進一步急升。其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。
政府發言人又表示，一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期會持續顯著，但由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。
從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年8月份的按年升幅分別為1.9%、1.8%及1.9%，而今年7月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年8月份的按年升幅分別為1.8%、1.8%及1.9%，在今年7月份的升幅則分別為1.9%、1.8%及2%。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升15.2%)、衣履(上升5.9%)、基本食品(上升4.7%)、外出用膳及外賣(上升3.3%)、交通(上升1.9%)、煙酒(上升1.7%)、雜項服務(上升1.1%)、雜項物品(上升0.9%)和耐用物品(上升0.6%)。8月錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.3%）。
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