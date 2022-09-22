華潤置地（1109）公布，華夏基金及中信証券今日已向中證監及上海證券交易所提交公募基金註冊及上市的申請材料。於建議上市申請前，潤地已向聯交所提交應用指引第15項申請及就豁免嚴格遵守該應用指引當中，有關保證配額要求的申請，且聯交所已授出該豁免，並確認公司可進行建議分拆。
華潤置地表示，建議分拆構成向基礎設施REIT出售該等項目公司100%股權，及集團認購公募基金34%的基金份額。基礎設施REIT的相關資產為位於上海市松江區泗涇鎮的保障性租賃住房，即泗涇項目，由泗涇項目公司擁有；位於上海市松江區松江工業區東部園區的保障性租賃住房，即東經濟區項目，由東經濟區項目公司擁有。潤地間接持有泗涇項目公司及東經濟區項目公司的100%股權。目前預計公募基金將募集11.2億元人民幣。
就建議分拆而言及根據適用中國法律及法規的規定，資產支持專項計劃將由資產支持專項計劃管理人設立。於建議上市完成後，公募基金將動用所得款項認購資產支持專項計劃的全部權益，其後，資產支持專項計劃將動用認購款項向華潤集團收購該等項目公司的全部權益。於有關收購完成後，該等項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益，並將不再為潤地的附屬公司，亦將不會併入公司的財務帳目。
公募基金管理人、該等項目公司及有巢深圳將訂立營運管理服務協議，據此，有巢深圳將作為項目顧問向該等項目提供營運及管理服務，包括行政支援，基礎設施REIT將就此等服務支付管理費。
華潤置地表示，建議分拆將對本團及基礎設施REIT均有利，其中認為建議上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，其將使集團的融資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。
華潤置地今日收報32.15元，跌0.92%。
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