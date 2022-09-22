華潤置地表示，建議分拆構成向基礎設施REIT出售該等項目公司100%股權，及集團認購公募基金34%的基金份額。基礎設施REIT的相關資產為位於上海市松江區泗涇鎮的保障性租賃住房，即泗涇項目，由泗涇項目公司擁有；位於上海市松江區松江工業區東部園區的保障性租賃住房，即東經濟區項目，由東經濟區項目公司擁有。潤地間接持有泗涇項目公司及東經濟區項目公司的100%股權。目前預計公募基金將募集11.2億元人民幣。

就建議分拆而言及根據適用中國法律及法規的規定，資產支持專項計劃將由資產支持專項計劃管理人設立。於建議上市完成後，公募基金將動用所得款項認購資產支持專項計劃的全部權益，其後，資產支持專項計劃將動用認購款項向華潤集團收購該等項目公司的全部權益。於有關收購完成後，該等項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益，並將不再為潤地的附屬公司，亦將不會併入公司的財務帳目。

公募基金管理人、該等項目公司及有巢深圳將訂立營運管理服務協議，據此，有巢深圳將作為項目顧問向該等項目提供營運及管理服務，包括行政支援，基礎設施REIT將就此等服務支付管理費。

華潤置地表示，建議分拆將對本團及基礎設施REIT均有利，其中認為建議上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，其將使集團的融資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。

華潤置地今日收報32.15元，跌0.92%。

其他報道

港麥當勞即日起分階段轉用木餐具 料每年減一億件塑膠餐具

8月消費物價指數升1.9% 基本通脹率按月回落至1.8%

恒生上調最優惠利率0.125厘

中生製藥附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產

中銀下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘 3發鈔行全加P

日央行入市干預匯價 圓匯反彈至142水平

恒指收市跌296點 逾十年收市新低 北水減少31%

渣打上調最優惠利率0.125厘至5.375%

康怡2房600萬沽 重返6年前水平

比亞迪：訂單充足 著力提升產能以滿足需求

遭美列入「安全威脅清單」 聯通：毫無事實根據

傳年底前撤出中國 八方雲集：已啟動停損機制 關閉營運不佳門市

投行Rothschild將在港任職逾10年高管調離香港 遷到杜拜拓市場

渣打：2023年減息機會微 不排除年底加P半厘

中銀：聯儲局加息短期加大港息上調壓力

【有片：選股王】防守性食品飲料股堅挺 康師傅短線上升動力

【有片：埋身擊】美元兌日圓或升至148 投資者應低買美元

瑞信擬將投行業務一分為三

匯豐上調最優惠利率0.125厘 存息加0.124厘 稱已考慮對經濟社會的影響

恒指半日跌347點 曾穿18000關 見2011年後新低

高盛降中國明年經濟增長預測 料清零政策至少持續到明年首季

滬深三大指數半日向下 滬指3100點失而復得