外界關注海洋公園的財政及營運狀況，去年立法會財委會通過逾67.8億元的海洋公園重新發展方案。談及海洋公園的持續發展，龐建貽出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目時表示，公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園日子，一直營運順利，稱「這一秒財政健全」。

他表示，倘若未來數年恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請增加撥款，長遠可以自負盈虧。公園佔地甚廣，被問及會否發展物業以增加收入，龐建貽表示零售飲食娛樂商業區已包括店舖及餐廳等，與「起樓」沒有大分別。他直言甚麼方案都會考慮，若有新方案會再公佈。

龐建貽期望，山上園區招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。「新酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，由此可見公園仍具相當的發展潛力。未來配合嶄新的設施，海洋公園的發展可望更上一層樓。」海洋公園會成為「保育及教育基地」，讓公眾透過公園認識大自然及海洋生態。

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