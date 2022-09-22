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海洋公園山下園區項目流標  龐建貽：疫情令投資者卻步

海洋公園董事局主席龐建貽表示，今年2月海洋公園就山下的「零售飲食娛樂商業區」計劃招標，惟項目直至7月截標時仍無投資者入標，導致項目「流標」。龐建貽表示第五波疫情嚴重，導致投資者「打退堂鼓」，惟他強調方案不算失敗，因山下園區只是發展的一部分，團隊會改變策略，或會考慮重新招標。

外界關注海洋公園的財政及營運狀況，去年立法會財委會通過逾67.8億元的海洋公園重新發展方案。談及海洋公園的持續發展，龐建貽出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目時表示，公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園日子，一直營運順利，稱「這一秒財政健全」。

他表示，倘若未來數年恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請增加撥款，長遠可以自負盈虧。公園佔地甚廣，被問及會否發展物業以增加收入，龐建貽表示零售飲食娛樂商業區已包括店舖及餐廳等，與「起樓」沒有大分別。他直言甚麼方案都會考慮，若有新方案會再公佈。

龐建貽期望，山上園區招標項目進展順利，能夠帶動公園可持續發展。「新酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，由此可見公園仍具相當的發展潛力。未來配合嶄新的設施，海洋公園的發展可望更上一層樓。」海洋公園會成為「保育及教育基地」，讓公眾透過公園認識大自然及海洋生態。

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