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攜程集團：海外市場做好 歐洲機票預訂量接近2019年水平 

攜程集團（9961）今天公布上季業績，期內海外市場為收入及利潤表現作出重要貢獻，海外整體機票和酒店預訂按年增長超過100%。集團指出，現時歐洲的機票預訂量已接近2019年水平，在歐洲地區的酒店預訂量按年增長約400%。

國內方面，雖然4、5月疫情反復令旅遊市場備受挑戰，但被抑制的需求在上季後半旬釋放。期內國內酒店預訂量迅速反彈，並在6月底超過2019年同期水準。其中，受疫情影響較小地區的旅行活動恢復得更快。自5月中旬以來，華南和華西地區酒店預訂已超過2019年的水準。第二季度，本地酒店預訂較2019年增長超過30%。

香港市場方面，在「3+4」檢疫政策公佈後（8月8日至9月19日），Trip.com香港用戶預訂泰國、南韓當地酒店的訂單量錄得今年峰值，而該等數字於所在日期比起2021年同期分別上升了2,426%及893%；另日本政府9月15日公布開放自由行及進一步提升入境人數上限後，香港用戶預訂日本當地酒店的訂單量亦錄得今年峰值，該數字於所在日期比起2021年同期上升了1,203%。

此外，得益於政府消費券的派發，Trip.com於早前推出的8.8每日狂賞活動中錄得自2020年以來最多的用戶瀏覽量，單日達232萬瀏覽人次；1-6月期間，Trip.com（香港）航班總成交金額（GMV）同比上升近280%，酒店上升近50%，而當地玩樂產品則上升近90%。

攜程今天收報196.7元，跌4.51%。

 

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