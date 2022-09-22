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英央行加息半厘符預期 未來1年減持800億鎊國債

為遏抑通脹，英倫銀行宣布加息半厘，連續第2個月以27年來最大的幅度加息，將基準利率上調至2.25厘，維持在2008年底金融海嘯以來的最高水平。英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）有5名成員支持加息半厘，另有3名成員支持加息幅度加碼至0.75厘，只有1名成員希望溫和加息0.25厘。

此外，貨幣政策委員會成員一致議決，未來12個月內將此前購入的英國國債存量減少800億鎊，與英倫銀行8月的會議紀錄內容一致，第四季的債券銷售拍賣將由10月3日開始。

該央行指出，隨着英國政府宣布包括能源價格保證在內的扶助措施，英國零售能源價格前景的不確定性下降，令CPI升幅有望受到限制，預計英國10月通脹率將在略低於11%的水平達到峰值。不過英倫銀行估計，受英女王國葬的額外假期等因素影響，英國第三季GDP將萎縮0.1%。由於英國第二季GDP已陷入收縮，倘英倫銀行的預測正確，意味英國第三季落入技術性衰退。

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