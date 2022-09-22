中創新航表示，是次上市集資所得資金主要用於撥付公司於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目，四川眉山項目新建設施的共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出。

問及近期電池原材料高企的影響，副總裁高艷表示，新能源動力電池原材料短期波動屬階段性，長期而言電池成本會減少，主要透過技術、創新、產業成熟和規模效應等方面達到綜合降本。董事長、執行董事兼總裁劉靜瑜又表示，產業發展定必會出現不均衡的時候，可從技術降本著手，公司目前技術降本仍有空間，亦有信心保障產品質素。

問及近期行內大幅擴產，長遠會否出現產能過剩問題，劉靜瑜表示，鋰電池產業處於積極擴產階段，業內同行均預視鋰電池在未來需求強和可持續發展。她表示，動力電池大規模生產門檻高，如電池生命周期、循環再生、數字化等技術要求。她又表示，集團產能屬優質產能，是技術好的產品，不會出現產能過剩問題，集團將保持技術創新，目前公司產能較緊張，包括後續訂單等。

其他報道

英央行加息半厘符預期 未來1年減持800億鎊國債

東亞明日起加息0.125厘

宏利潘樂勤：看好消費必需品公用股

星島附屬出售加拿大商廈 料錄收益千萬港元

海洋公園山下園區項目流標 龐建貽：疫情令投資者卻步

潤地擬將基礎設施公募REIT分拆及上交所上市

港麥當勞即日起分階段轉用木餐具 料每年減一億件塑膠餐具

8月消費物價指數升1.9% 基本通脹率按月回落至1.8%

恒生上調最優惠利率0.125厘

中生製藥附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產

中銀下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘 3發鈔行全加P

日央行入市干預匯價 圓匯反彈至142水平

恒指收市跌296點 逾十年收市新低 北水減少31%

渣打上調最優惠利率0.125厘至5.375%

康怡2房600萬沽 重返6年前水平

比亞迪：訂單充足 著力提升產能以滿足需求

遭美列入「安全威脅清單」 聯通：毫無事實根據

傳年底前撤出中國 八方雲集：已啟動停損機制 關閉營運不佳門市

投行Rothschild將在港任職逾10年高管調離香港 遷到杜拜拓市場

渣打：2023年減息機會微 不排除年底加P半厘

中銀：聯儲局加息短期加大港息上調壓力