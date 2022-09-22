中創新航科技（3931）明日開始招股，全球發行約2.66億股，當中95%為國際配售，5%為公開發售，招股價介乎38至51元，每手股數100股，一手入場費5151.4元，集資額介乎101.08億元至135.67億元，下周三（28日）截飛，10月6日掛牌上市，獨家保薦人為華泰金融控股（香港）。
中創新航表示，是次上市集資所得資金主要用於撥付公司於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目，四川眉山項目新建設施的共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出。
問及近期電池原材料高企的影響，副總裁高艷表示，新能源動力電池原材料短期波動屬階段性，長期而言電池成本會減少，主要透過技術、創新、產業成熟和規模效應等方面達到綜合降本。董事長、執行董事兼總裁劉靜瑜又表示，產業發展定必會出現不均衡的時候，可從技術降本著手，公司目前技術降本仍有空間，亦有信心保障產品質素。
問及近期行內大幅擴產，長遠會否出現產能過剩問題，劉靜瑜表示，鋰電池產業處於積極擴產階段，業內同行均預視鋰電池在未來需求強和可持續發展。她表示，動力電池大規模生產門檻高，如電池生命周期、循環再生、數字化等技術要求。她又表示，集團產能屬優質產能，是技術好的產品，不會出現產能過剩問題，集團將保持技術創新，目前公司產能較緊張，包括後續訂單等。
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