阿里巴巴（9988）旗下阿里雲在為期三天的2022年阿里雲峰會上，宣布升級生態系統戰略，將於未來3個財年投入10億美元（約78億港元），支持合作伙伴與阿里雲共同創新，拓展業務。有關投入將包括財務和非財務舉措，例如資金支持，以及提供合作回贈和協助合作合作作市場推廣等。
此外，阿里雲表示，隨著愈來愈多的企業上雲以及市場對混合雲服務的需求持續增長，公司面向全球推出一系列基礎設施產品、多模型雲原生數據庫和分佈式雲服務。新產品旨在為企業客戶提供更多元化的雲服務，涵蓋網絡、儲存和計算等範疇。
阿里雲亦推出，「全球交付和服務計劃」，以協助客戶優化採用雲端技術的流程。此計劃下，阿里雲分別於吉隆坡、葡萄牙波圖和墨西哥城成立3個客戶服務中心，為客戶使用雲技術的過程提供支援。此外，阿里雲還在吉隆坡、杜拜和香港設立3個服務交付中心，為亞太、中東、歐洲及非洲地區的辦事處和客戶項目交付提供所需的技術支援。
阿里巴巴今天收報80.85元，跌2.65%。
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