此外，阿里雲表示，隨著愈來愈多的企業上雲以及市場對混合雲服務的需求持續增長，公司面向全球推出一系列基礎設施產品、多模型雲原生數據庫和分佈式雲服務。新產品旨在為企業客戶提供更多元化的雲服務，涵蓋網絡、儲存和計算等範疇。

阿里雲亦推出，「全球交付和服務計劃」，以協助客戶優化採用雲端技術的流程。此計劃下，阿里雲分別於吉隆坡、葡萄牙波圖和墨西哥城成立3個客戶服務中心，為客戶使用雲技術的過程提供支援。此外，阿里雲還在吉隆坡、杜拜和香港設立3個服務交付中心，為亞太、中東、歐洲及非洲地區的辦事處和客戶項目交付提供所需的技術支援。

阿里巴巴今天收報80.85元，跌2.65%。

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