美國首次申領失業救濟人數少於預期。在截至9月17日當周，首次申領人數按周增加5000人，總數增至21.3萬人，但低於預期的21.8萬人。在截至9月10日當周，持續申領失業救濟人數按周減少2.2萬人，總數降至137.9萬人，略低於預期。