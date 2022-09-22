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美國首次申領失業救濟21.3萬人 少過預期

美國首次申領失業救濟人數少於預期。在截至9月17日當周，首次申領人數按周增加5000人，總數增至21.3萬人，但低於預期的21.8萬人。在截至9月10日當周，持續申領失業救濟人數按周減少2.2萬人，總數降至137.9萬人，略低於預期。